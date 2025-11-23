Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik dacht een slimme deal te scoren op Black Friday, maar de prijs bleek juist verhoogd’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Fons (34), die vorig jaar dacht een flinke korting te scoren tijdens Black Friday, maar niet lang daarna ontdekte dat hij gewoon de normale prijs had betaald. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Fons (34): „Ik had vorig jaar tijdens Black Friday mijn zinnen gezet op een headset. Een collega stuurde een linkje en zei dat ik die headset echt moest kopen. Niet alleen zag hij er mooi uit, ook het geluid zou geweldig zijn. Omdat het toevallig ook nog eens rond Black Friday was, wilde ik de korting niet missen. Er stond namelijk bij dat de headset 25 procent korting had en daardoor maar 300 euro kostte. Snel klikte ik op bestellen en daarna was ik helemaal blij met mijn goede deal.

De druk van Black Friday

De timers, banners en berichten van ‘voorraad bijna op’ maakten dat ik geen seconde wilde wachten. Ik voelde me net nadat ik de bestelling had geplaatst een echte winnaar die een flinke som geld uitspaarde. Ik stelde mezelf voor hoe ik de headset die week nog zou uitproberen. Echt, ik kon niet wachten.

Een paar dagen later vertelde een vriend dat hij ook naar dezelfde headset had gekeken, maar hij zei dat dat product helemaal geen korting had tijdens Black Friday. Hij zei dat hij dat product al een paar weken in de gaten hield en dat de originele prijs net vóór Black Friday was verhoogd met maar liefst 25 procent. De ‘korting’ die ik dacht te krijgen, was eigenlijk gewoon de normale prijs. Niks korting. Alles wat ik dacht te besparen, was een illusie.

Misleiding

Ik voelde me behoorlijk voor de gek gehouden. Hoe had ik kunnen denken dat dit een slimme aankoop was? Alles voelde ineens als oplichterij. Mijn impulsiviteit en het vertrouwen in die hele Black Friday-hype zijn me duur komen te staan. Eén ding weet ik wel: ik ben niet de enige die hier weleens in is getrapt.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Fons is zéker niet de enige die hier weleens in is getrapt. Black Friday – ooit die éne dag in het jaar waarop je megakortingen kon scoren als je er op tijd bij was – is tegenwoordig een commerciële hype die vrijwel de hele maand november duurt. En als je dat weet, is het eigenlijk ook best logisch dat die forse kortingen niet helemaal ‘echt’ zijn. Maar dat blijkt natuurlijk niet uit de marketing van veel bedrijven: kreten als ‘nu of nooit!’, ‘bijna uitverkocht!’ vliegen je om de oren. En van de drang die dan ontstaat om vooral maar NU te handelen, maken sommige winkels handig (en soms ronduit misleidend) gebruik.

Hoe voorkom je dat je in een marketingfuik terechtkomt en scoor je de écht goede Black Friday-deals?

Check de prijs vóór de korting. Via websites als Tweakers Pricewatch en camelcamelcamel.com kun je het verloop van prijzen checken. Daar kun je precies zien of en wanneer de prijs omhoog is gegooid. Via Kieskeurig kun je zien waar het product op dit moment het goedkoopst is. Laat je niet opjagen. Timers, tellers, talloze pop-ups en mailtjes: alles is erop ingericht om jou het gevoel te geven dat je nu moet handelen, omdat je anders de deal van de eeuw mist. Als het even lukt: slaap er een nachtje over. Maak een lijstje vóór Black Friday. Houd gedurende het jaar een verlanglijstje bij met dingen die je graag wilt en het bedrag dat je bereid bent er maximaal voor uit te geven. Zo kun je scherp zijn op de echte buitenkansjes.

Black Friday is niet per se een scam, maar het is wél een commercieel circus waar niet iedereen even eerlijk speelt. Laat je dus niet verblinden door het woord ‘korting’ en koop omdat je het wilt, niet omdat de timer bijna afloopt.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

