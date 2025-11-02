Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik nam ontslag omdat ik dacht dat freelancen meer zou opleveren’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Sabine (39), die haar vaste baan vaarwel zei om te gaan freelancen, maar nu zonder opdrachten én zonder inkomen zit.

Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

Sabine (39): „Ik werkte jarenlang als communicatieadviseur bij een middelgroot bedrijf. Ik had een prima salaris, fijne collega’s en zekerheid. Maar steeds vaker dacht ik: is dit het nou? Ik zag overal verhalen van freelancers die hun eigen tijd indeelden, hogere tarieven vroegen en meer vrijheid hadden. Dat leek me ook wel wat.

De sprong in het diepe van het freelancen

Na weken twijfelen hakte ik de knoop door: ik nam ontslag. Mijn collega’s waren verbaasd, maar ik voelde me bevrijd. Eindelijk zou ik zelf mijn opdrachten kiezen en de vrijheid hebben waar ik altijd van droomde. Ik had een mooi LinkedIn-bericht gemaakt waarin ik mezelf presenteerde als kersverse freelancer. De reacties waren enthousiast. Mensen feliciteerden me, sommigen zeiden zelfs dat ze me zeker zouden benaderen. Ik dacht: dit komt wel goed.

De vrijheid die ik zo graag wilde, veranderde in onzekerheid en slapeloze nachten.

Maar na die eerste golf van aandacht bleef het stil. Ik stuurde berichten naar oud-collega’s, schreef me in op platforms en maakte een website. Toch kwamen er nauwelijks concrete opdrachten binnen. De paar klusjes die ik kreeg waren klein en slecht betaald. Ondertussen liep mijn buffer langzaam leeg. De vrijheid die ik zo graag wilde, veranderde in onzekerheid en slapeloze nachten.

Twijfel

Het voelt alsof ik gefaald heb. Ik dacht dat freelancen een gouden kans was, maar nu zit ik zonder opdrachten en zonder vast inkomen. Soms vraag ik me af of ik niet gewoon te laat ben ingestapt, of de markt voor communicatieadviseurs inmiddels verzadigd is. De twijfel knaagt: moet ik niet gewoon weer in loondienst gaan? Ik schaam me om dat toe te geven, want iedereen zag mij als stoer en zelfstandig toen ik deze stap zette.

Natuurlijk kan het freelancen nog steeds slagen, maar ik besef nu dat je er een veel betere voorbereiding voor nodig hebt. Voorlopig kijk ik dus toch weer naar vacatures in loondienst. Niet wat ik voor ogen had, maar wel een stuk rustiger voor mijn portemonnee én mijn gemoedsrust.”

Tips van Tiffany van Geldkwebbel

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „ Ai… dit gebeurt helaas vaker dan je denkt. Op social media lijkt freelancen het toppunt van vrijheid: werken vanuit je favoriete koffietentje, nooit meer een baas die op je vingers kijkt en wél dat dikke uurtarief. Maar wat je online niet ziet, is de onzekerheid, de piekmaanden zonder opdrachten en de druk van ‘ik moet nu geld verdienen’.

Wat Sabine meemaakte is ontzettend herkenbaar en helemaal geen falen. Alleen een les.

Wat ik haar (en jou) zou aanraden:

Begin niet met een sprong, maar met een brug

Houd je vaste baan nog even aan (desnoods parttime) of in Sabines geval: zoek tijdelijk weer een baan en start daarnaast rustig met freelancen. Zo haal je de financiële druk eraf en kun je in alle rust bouwen aan je klantenbestand en je naam.

Test je aanbod

Gebruik de tijd om te ontdekken wat je precies wilt aanbieden en wie jouw ideale klant is. Pas als je merkt dat er een constante stroom opdrachten binnenkomt, kun je veilig je loondienstbaan afbouwen.

Laat je niet misleiden door de highlight reel

De meeste succesvolle freelancers hebben jaren opgebouwd voordat ze konden leven van hun opdrachten. Dat stukje vertelt Instagram er meestal niet bij.

Vrijheid is geweldig, maar financiële rust is nóg beter. Bouw die eerst op en dan komt die vrijheid vanzelf.”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

Lezen over financiële fouten die onze lezers maakten én het advies daarvoor? Check dan deze artikelen:

Marloes betaalde door financiële moeilijkheden maandenlang haar bijdrage voor de VVE niet en deed alsof het hún administratieve fout was. Toen de VVE erachter kwam, zat ze diep in de problemen.

Als je ontslagen wordt, verandert er een hoop in je leven. Voor Selim was het grootste probleem dat hij bleef rijden in zijn lease-auto, die eigenlijk veel te duur was geworden.

Brent besloot geld in te leggen in crypto, op aanraden van een vriend, maar verloor de helft van zijn inleg. De koers crashte opeens.

Geld uitlenen aan vrienden is altijd lastig; daar kwam Jorik ook achter. Hij zag het bedrag dat hij een vriend leende, nooit meer terug.

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties