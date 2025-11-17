Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële domper dreigt voor 1,5 miljoen pensioenverzekerden

Een domper dreigt voor ruim anderhalf miljoen Nederlanders die pensioen opbouwen bij een verzekeraar. Als zij niet op tijd zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen de financiële gevolgen groot zijn.

De overstap moet voor 1 januari 2028 zijn geregeld. De meeste Nederlanders bouwen nu pensioen op via een pensioenfonds. Bijna 20 procent heeft een pensioenverzekering. De werkgever sluit in dat geval een contract af met een pensioenverzekeraar. Dat komt vaak voor bij midden- en kleinbedrijven.

💶 Hoe werkt het nieuwe pensioenstelsel? In het nieuwe stelsel bouw je nog steeds geld op via de zogenoemde premieregeling. De premie wordt, in tegenstelling tot het oude stelsel, voor alle leeftijden gelijk. Dat geld wordt vervolgens belegd. Er wordt nog altijd collectief belegd, maar wel verdeeld over persoonlijke pensioenpotjes. De premie die een deelnemer betaalt, staat vaak vast, maar de hoogte van je pensioen niet meer. Het pensioen is voortaan alle premie plus het rendement dat dit geld heeft opgeleverd. Hoeveel iemand uiteindelijk krijgt, hangt dus af van de resultaten van de beleggingen. De nieuwe pensioenwet zorgt ervoor dat je precies kunt zien hoeveel vermogen je hebt opgebouwd.

Grote fiscale gevolgen voor pensioenverzekerden

Werkgevers zijn nog nauwelijks bezig met de overstap en dat kan grote fiscale gevolgen hebben, zegt Fieke van der Lecq, regeringscommissaris Transitie Pensioenen, tegen de NOS. Dat zit zo: als de overstap niet op tijd geregeld is, kunnen mensen belastingaanslagen op de mat krijgen. De Belastingdienst beschouwt het geld dan namelijk niet meer als pensioen, maar als inkomen. En daar moet je dus ook inkomstenbelasting over moet betalen. Plus rente, omdat er jarenlang geen belasting over is betaald. Mogelijk moet je er óók nog vermogensbelasting over moet betalen. En dat kan best een flink bedrag zijn als je al langer werkt.



Ook bouw je geen pensioen meer op. Normaal gesproken betaal je over pensioengeld pas inkomstenbelasting als je eenmaal met pensioen bent en het geld maandelijks wordt uitgekeerd. Het belastingtarief ligt dan ook meestal een stuk lager. Voor werkgevers is het overigens ook nadelig om de overstap niet tijdig te regelen, omdat zij kunnen worden beboet door Belastingdienst.

Naar schatting is nog maar een op de vijf pensioencontracten overgezet. De kans is groot dat veel werkgevers tot het laatste moment wachten, maar dat is de volgens branchevereniging voor pensioenadviseurs risicovol. Want als iedereen te lang wacht, kunnen verzekeraars en adviseurs de piekdrukte niet verwerken. Daarbovenop stoppen veel adviseurs met hun werk door het nieuwe pensioenstelsel.

AFM kritisch op pensioenfondsen

Ook bij de pensioenfondsen verloopt de overstap nog niet vlekkeloos. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is volgens De Telegraaf kritisch op de communicatie van pensioenfondsen bij de overstap naar het nieuwe stelsel.

De fondsen moeten deelnemers informeren over wat er allemaal verandert en over de verwachte hoogte van het pensioen in het nieuwe stelsel. De AFM constateert dat er weliswaar sprake is van een stijgende lijn, maar dat er nog genoeg te klagen is. Zo is de communicatie over het verwachte pensioen vaak „onevenwichtig”. Het verwachte pensioen is straks namelijk variabel, maar dat wordt nog niet altijd duidelijk aangegeven.

Ook moeten pensioenfondsen gepensioneerden en slapers (niet-actieve deelnemers) informeren over de compensatie voor de afschaffing van de doorsneepremie. Slapers en gepensioneerden krijgen, in tegenstelling tot werkenden, geen compensatie, maar betalen er in veel gevallen wel aan mee.

