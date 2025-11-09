Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik spaarde als freelancer braaf voor mijn pensioen, tot ik mijn dure impulsaankoop kwijtraakte’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Armando (43), die als freelancer netjes spaarde voor zijn pensioen, maar een groot deel verloor doordat hij zijn dure impulsaankoop kwijtraakte. Nicole van Roekel van spaarplatform Raisin geeft tips.

Armando (43): „Als freelancer is sparen voor later niet altijd makkelijk, maar ik had een goed systeem bedacht. Elke maand zette ik trouw een deel van mijn inkomen apart voor mijn pensioen. Het voelde goed om zo verantwoord met geld om te gaan én ik zag mijn spaarrekening langzaam groeien. Ik dacht altijd: discipline loont.

Limited edition horloge

En toen zag ik opeens een limited edition horloge van mijn favoriete merk. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik moest het hebben. Ik wist dat dit horloge altijd zijn waarde zou behouden. Of nog beter, nóg meer waard zou worden. Het was bijna 10.000 euro, een enorm bedrag, maar ik dacht dat het een slimme investering was.

Mijn spaargeld leek opeens beter besteed dan op de bank. Het horloge voelde als een statussymbool, iets dat ik verdiend had na al die jaren hard werken.

Horloge was opeens weg

Een paar weken later stond ik in de sportschool. Ik deed mijn horloge af en stopte het, voor zover ik me kan herinneren, in het kluisje. Na mijn training wilde ik het weer omdoen… maar het horloge was weg. Mijn hart begon direct keihard te bonzen en het zweet brak me uit. Snel liep ik naar de balie: misschien had iemand het gevonden? Helaas, niets.

Toen ik vroeg naar camerabeelden, kreeg ik te horen dat er vanwege privacy geen camera’s in de kleedkamers hangen. Ik voelde me machteloos. Geen bewijs en geen verzekering, niks. Alles wat ik erin had gestoken, was verdwenen. Mijn hart zakte letterlijk in mijn schoenen en ik voelde me stom, boos en ontzettend naïef tegelijk.

Ik had maanden gespaard voor mijn pensioen, maar deze impulsaankoop, waar ik maar een paar weken van kon genieten, was een enorm verlies. Ik baal nog steeds als een stekker, zeker omdat ik zo 10.000 euro heb ‘weggegooid’.”

Tips van Nicole van Raisin

Nicole van Roekel van Raisin is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Het verhaal van Armando laat goed zien hoe belangrijk het is om duidelijke spaardoelen te hebben én een pensioenspaarpot waar je niet zomaar bij kunt. Het geld dat hij op zijn normale spaarrekening liet staan voor zijn pensioen, leverde waarschijnlijk wel spaarrente op, maar geen belastingvoordeel. Bovendien bleek het in de praktijk lastig om er vanaf te blijven.

Geld vastzetten tot pensioen

Als freelancer ben je zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van pensioen naast je AOW-uitkering. Je mag jaarlijks een bedrag fiscaal voordelig opzij zetten: je jaarruimte. Dat kan enkel via een officieel pensioenproduct, zoals een lijfrentespaarrekening of beleggingsrekening. Je geld staat dan vast tot je pensioen – wat misschien minder flexibel voelt – maar het levert belastingvoordeel én gemoedsrust op. In Armando’s geval had zo’n rekening hem ook beschermd tegen zijn dure impulsaankoop. Voor wie eerder nog niet aan pensioenopbouw is toegekomen, bestaat er ook nog reserveringsruimte: een manier om eerder gemiste fiscale ruimte deels in te halen.

Daarnaast kan het helpen aparte spaarpotjes of spaarrekeningen aan te maken; voor elk spaardoel één. Zo kun je in de toekomst een potje opbouwen voor je droomhorloge of een ander spaardoel, zonder dat het ten koste gaat van een ander belangrijke kostenpost.

Extra rem creëren

Om het nog iets lastiger voor jezelf te maken om ‘zomaar’ geld op te nemen uit dit spaarpotje, kun je spaarrekeningen bij een andere bank openen, waarvan je de app bijvoorbeeld niet op je telefoon installeert. Zo creëer je als het ware een extra rem voor jezelf.”

Nicole van Roekel is goed onderlegd in geldzaken en is financieel copywriter bij spaarplatform Raisin. Nederlandse spaarders kunnen via dit platform gratis onbeperkt spaarrekeningen en spaardeposito’s openen bij banken in Europa tegen hoge spaarrentes.

