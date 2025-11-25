Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Davy bedacht mondtape en neusstrips toen hij long-covid had, nu draait hij bijna 2 miljoen omzet

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog studeert of dagelijks naar de baas op kantoor rijdt, begint de ander als hij 27 is aan eigen onderneming en draait hij inmiddels bijna 2 miljoen euro omzet in een jaar. Dat was echter geen plan dat al lang op de plank lag en uiteindelijk slaagde. Davy (30) liep zoals zovelen long-covid op en besloot daarom zelf iets te bedenken om te herstellen. Dat is nu zijn bedrijf Zippit, wat staat voor ‘houd je mond dicht’.

Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro regelmatig aan een jongere in Jong en Ondernemend.

Davy in Jong en Ondernemend

Naam: Davy Pulkerman

Leeftijd: 30 jaar

Komt uit: geboren in Amersfoort en opgegroeid in Bussum

Woont in: Amsterdam („ongeveer tien jaar”)

Functie: eigenaar van Zippit, een bedrijf met mondtape, neusstrips en inhalers

Aantal medewerkers: vast team van drie en acht freelancers

Studie na de middelbare school: middelbare hotelschotel en hbo event management („ ik wilde nog een pre-master doen, maar toen ging het al goed als freelancer marketing-consultancy, dus die pre-master heb ik toen niet meer gedaan”)

Long-covid toen corona ten einde kwam

Als Metro Davy Pulkerman spreekt, zit hij zomers gekleed op Bali voor een paar maanden ‘workation‘. Hij heeft net een huis gekocht in de buurt van Carré in de hoofdstad van ons land en bij terugkomst uit Indonesië trekt Davy daarin. In het voorjaar van 2022, de coronapandemie kwam ten einde, liep hij nog long-covid op. Elke dag was hij moe, doodmoe, hijgde hij als een paard en werd hij ’s morgens met een droge mond wakker.

Davy realiseert zich dat andere long-covidpatiënten het nog veel slechter hadden dan hij: „Die waren maandenlang bedlegerig.” Maar toch: erg vervelend voor zo’n sportman en gezonde kerel als hij, was het absoluut. Drieënhalf jaar duurde die long-covid bij hem: „Pas sinds ruim een maand durf ik te zeggen: ik heb het niet meer.”

Hoe was die long-covidperiode als je erop terugkijkt?

„Het was al december 2022 toen mijn sportarts zei dat het weleens long-covid kon zijn. Twee jaar lang heb ik niet gesport en veel minder gewerkt dan ik normaal doe. Nu eet ik gezond en sport ik gelukkig weer vier, vijf keer per week doe ik aan voetbal, fitness en padellen. Dat gaat alleen de ochtend na een feestje niet meer.”

Long-covid, Arie Boomsma en mondtape

Kun je iets vertellen over je eigen zoektocht om iets aan long-covid te doen?

„Oh, ik heb van alles gedaan. Van super gezond eten tot geen bier meer drinken, terwijl ik dat laatste al niet veel deed. Maar ik heb ook dingen geprobeerd om beter te ademen, zoals je mond afplakken dat ik Arie Boomsma op Instagram zag doen. Ik wist dat ik door mijn mond ademhaalde en ben toen aan neusademhaling gaan doen. Niet dat de long-covid over was, maar vooral door het mondtapen werd de moeheid veel minder, ik voelde me lekkerder. Ik wilde altijd al een product op de markt brengen, dus dat moest toen een mondtape worden.”

Mijn moeder zei altijd tegen mij ‘jij gaat waarschijnlijk niet voor een baas werken’.

Zat er in de jonge Davy dus altijd al een ondernemer, of was dat nou ook weer niet zo?

„Hoe zal ik het zeggen? Volgens mij was ik meer een beetje brutaal, iemand die tegen de stroming in wilde gaan. En eigenwijs, dat vooral; misschien hoort ondernemen daarbij. Ik kom niet uit een ondernemersgezin. Mijn moeder is operatie-assistent en mijn vader heeft HR gedaan in de offshore. Mijn moeder zei wel altijd tegen mij ‘jij gaat waarschijnlijk niet voor een baas werken’. Dat heb ik wel gedaan en het was ook prima, maar ik ben er dus een beetje te eigenwijs voor.”

Heeft die karaktereigenschap je ook iets gebracht toen je long-covid kreeg? Zo van: hier móet ik iets aan doen?

„Ja en dat ik nu dus ondernemer ben en waarom dat lukt. Als je niet eigenwijs bent, is ondernemen volgens mij heel lastig. Dan ben je afhankelijk van anderen om inzicht te krijgen.”

‘Door je neus ademhalen gaat je zoveel brengen’

Wat doen jouw producten precies?

„We verkopen met Zippit neusstrips, mondtape en inhalers. Kort gezegd helpt ons bedrijf mensen beter door hun neus te ademen. Dat is veel gezonder dan mondademhaling en je slaapt er beter door. We delen daar kennis over en we verkopen het. Mondtape houdt je lippen op elkaar als dat lastig is. Dus meestal tijdens het slapen, maar als je mond tijdens het tv kijken openvalt, is het ook handig om mondtape op te plakken. Neusstrips maken het makkelijker om door je neus te ademen, je krijgt meer lucht binnen; ook bij slapen en neusverkoudheid. Inhalers zijn kruiden of oliën die je inademt, die zetten je neus open, anders dan vaak chemische troep in neussprays. Die geven ook een verfrissing door je hele lijft, van de geur krijg je een boost. Maar nogmaals, door je neus ademhalen gaat je zoveel brengen.”

Het begon dus als hulpmiddel bij long-covid, maar dat is verleden tijd?

„Ja, het gaat niet meer om long-covid. Iedereen die tijdens het slapen door z’n mond ademt, heeft hier baat bij. Van huidarts tot logopedist en tandarts, die zullen dat beamen. Het is best lastig als je dat vanuit jezelf niet doet, dus daar helpen onze producten bij.”

De consument direct bereiken

Hoe is het je gelukt om Zippit zo snel tot een succes te maken?

„Ik denk dat ik snel heb herkend dat mijn producten goed zijn, dat ze echt impact op veel mensen hebben. En de strategie, door advertenties op Meta te draaien, zoals Instagram en Facebook. Zo bereik je de consument direct en kon Zippit snel groeien. Ons team kan dat goed, advertenties en content maken. We hebben een goede brand, het ziet er mooi uit en we hebben een goeie prijspositionering ten opzichte van concurrenten. Als mensen iets van ons geprobeerd hebben, keren ze vaak terug.”

Ben je op je ondernemerspad onderweg hobbels en valkuilen tegengekomen, of ging het van een leien dakje?

„Het gaat behoorlijk makkelijk mag ik zeggen, maar ik heb wel regelmatig stress gehad. Als een voorraad opging bijvoorbeeld en er veel te laat geleverd werd. En laatst had in China een vrachtwagen met onze producten een ongeluk, daar hadden we gedoe mee.”

Je hebt dit jaar al 2 miljoen neusstrips en andere producten verkocht, verspreid over 100.000 klanten, heb ik begrepen?

„Ik moet even goed nadenken, maar dat moet op dit moment wel gelukt zijn ja. Veel sporters hebben er ook baat bij, zoals voetbalster Lineth Beerensteyn en hockeyer Koen Bijen. Ik denk echter dat bijna 2 miljoen euro omzet, wat we dit jaar gaan draaien, de lezer meer zegt dan het aantal producten.”

Van krantenwijk tot leven van mondtape en neusstrips

Je kunt er nu goed van leven gok ik zo. Is je bedrijf nu je hele bestaan?

„Ik heb geen andere inkomsten op dit moment inderdaad, dus ja, zo goed gaat het. Maar als freelancer verdiende ik ook al prima.”

Heb je vroeger bijbaantjes gehad?

„Een heleboel. Dat begon met een krantenwijk toen ik 14 was. Ik heb op de groenteafdeling van Albert Heijn gewerkt en heb vooral veel horecabaantjes gehad.”

Ik word ook niet gelukkig van heel veel werken en hoef geen multimiljonair te worden.

Als je op een verjaardag aan tante Annie moet vertellen, wat je zoal doet, wat zeg je dan?

„Dan vertel ik tante dat ik best veel werk, maar niet ál te veel. Ik ben nog steeds gezondheid-geobsedeerd, denk aan de telefoon in een andere kamer laten liggen tijdens het slapen. Ik heb daarom een ochtendroutine: eerst daglicht zien, daarna pas een beeldscherm. Ik stretch buiten als ik wakker ben en doe eerst een kwartier huishoudelijke taken voor ik een beeldscherm zie. Daarna begint mijn werkdag, altijd thuis. Soms lunch ik wel buiten de deur, maar niet heel veel. Ik zeg Annie dat ik veel achter mijn laptop zit, veel met mensen praat en mijn team aanstuur. Orders inpakken enzo, dat doe ik al heel lang niet meer. Dat gaat met twee- tot driehonderd bestellingen per dag niet.”

Je behoedt jezelf voor een 80-urige werkweek?

„Ja. Ik word ook niet gelukkig van heel veel werken en ik hoef geen multimiljonair te worden. Bouwen aan Zippit en teamgroei vind ik veel leuker. Maar dat gaat zeker niet ten koste van alles. De worklife-balance probeer ik heel gezond te houden. Soms werk ik een halve dag gewoon niet. Ik kom aan 40 uur per week, maar zeker niet meer dan dat.”

Netwerken in plaats van werken

Waar doe je graag met de rest van je tijd?

„Sporten, mediteren en sociale dingen doen. Ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten, van de padelbaan tot koffie drinken met iemand anders die ook onderneemt. Nou ja, andere mensen noemen dat ook werken, laat ik het netwerken noemen.”

Wat is je levensmotto?

„Ik heb er nergens één opgeschreven, dus ik moet even nadenken. Laat ik gaan voor ‘probeer gewoon een beetje gelukkig te zijn en doe niet moeilijk’. Daar houd ik van: dingen niet zo moeilijk maken. Gelukkig en gezond zijn, lief zijn en lachen, dat vind ik belangrijk.”

Als er nu in Bussum een kleine Davy rondloopt die het in zijn hoofd heeft om te gaan ondernemen, wat zou je hem adviseren?

„Lekker proberen. Lukt het niet, dan probeer je het nog een keer. Gaat het dan nog niet, dan ga je in loondienst iets anders doen. Het is leuk, maar ook stressvol en zeker niet voor iedereen weggelegd. Maar mocht er een kleine Davy rondlopen, dan kan hij het wel. Je moet echter wel gedisciplineerd zijn en aanpakken, want niemand komt je even uitleggen hoe het moet. Neem initiatief, wees pro-actief en durf ook op je bek te gaan.”

