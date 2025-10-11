Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel kost het een zzp’er per maand als hij of zij ziek is, buffer binnen een jaar verdampt

Een zzp’er die tijdelijk arbeidsongeschikt raakt, verliest een klap geld. Gemiddeld 2750 euro netto per maand aan besteedbaar inkomen om precies te zijn. „Veel zelfstandige ondernemers onderschatten de financiële impact van ziekte.”

Het geld dat zzp’ers per maand missen als ze ziek zijn, blijkt uit een analyse van de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO, uitgevoerd door Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.nl.

Noodbuffer van een zzp’er is zó op

Een zzp’er beschikt gemiddeld over een bedrijfsvermogen van 34.400 euro. Als dat vermogen wordt ingezet als noodbuffer, is het na ongeveer een jaar volledig opgebruikt. Ondertussen heeft meer dan 80 procent van de zelfstandigen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Dat betekent dat een structureel inkomen bij langdurige ziekte ontbreekt.

Volgens de meest recente CBS-cijfers verdienen zelfstandigen gemiddeld 33.000 euro netto per jaar. Dat is zo’n zo’n 2750 euro per maand aan besteedbaar inkomen. Bij volledige uitval betekent dat een direct verlies aan besteedbaar inkomen, het geld waarmee vaste lasten en privé-uitgaven worden betaald.

Hier lees je een Metro-artikel over het gemiddelde uurtarief van de zzp’er die hoogopgeleid is.

Ene zzp’er heeft veel meer te besteden dan een ander

De verschillen tussen sectoren zijn overigens groot. In de financiële dienstverlening bedraagt het gemiddelde maandinkomen van een zzp’er ruim 3800 netto. Ondernemers in de horeca of kunst- en cultuursector komen vaak niet boven de 1200 tot 1400 euro per maand uit.

Een buffer van 30.000 euro lijkt veel.

„Veel zzp’ers onderschatten de financiële impact van ziekte”, zegt woordvoerder Gabriël Baysoy van Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.nl. „Een buffer van 30.000 euro lijkt veel, maar bij een inkomensverlies van 2750 euro per maand is die binnen een jaar verdwenen. Zonder verzekering of andere voorziening betekent dat direct een groot financieel risico.”

Uit de cijfers blijkt dat bijna 16 procent van de zelfstandigen een AOV heeft afgesloten. Dat betekent dat 84 procent van de zzp’ers onverzekerd is tegen inkomensverlies bij ziekte of ongeval. In totaal heeft 21 procent een vorm van vangnet, zoals een broodfonds of vrijwillige UWV-verzekering.

Schijnzelfstandigheid

Eerder dit jaar was de zzp’er vooral in het nieuws rond het onderwerp schijnzelfstandigheid. Om schijnzelfstandigheid te voorkomen hanteert de overheid sinds 1 januari strengere regels. Negen maanden later maakte Metro de balans op. Veel zelfstandige ondernemers overwegen te stoppen, wegens te veel onduidelijkheid en onzekerheid.

Op tv kwam Annemarie van Gaal ook al tot die conclusie. Je ziet de opiniemaker in de video hierboven. Van Gaal noemde de nieuwe regels voor de zzp’er „een ramp en onmogelijk”.

Reacties