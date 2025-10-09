Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aantal vrouwen in Nederland met een eigen inkomen stijgt

Steeds meer vrouwen in Nederland verdienen hun eigen geld. Waar elf jaar geleden nog 1 op de 10 vrouwen geen eigen inkomen had en ook geen onderwijs volgde, is dat inmiddels gedaald naar 6 procent, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS is het aantal vrouwen tussen de 15 en 67 jaar die geen opleiding volgen en geen eigen inkomen hebben, gedaald van 481.000 in 2013, naar 321.000 in 2023. Bij mannen is het aandeel zonder inkomen met ongeveer 2 procent veel lager, en vrij stabiel.

Vrouwen in Nederland zonder eigen inkomen

Het CBS heeft eerder met de Universiteit van Utrecht onderzoek gedaan naar wie de vrouwen zonder inkomen zijn. Daaruit bleek dat het vaak ging om vrouwen die gemiddeld 50 jaar zijn en vaker wel dan niet getrouwd zijn. Ook hebben ze vaker kinderen dan vrouwen die wel een eigen inkomen hebben. Een groot deel van deze vrouwen (33 procent) blijkt geboren te zijn in het buitenland en maakt vaak deel uit van minder welvarende huishoudens. Ook wonen ze vaker dan gemiddeld in stedelijke gebieden.

Vrouwen zonder inkomen zijn volgens het CBS op basis van achtergrondkenmerken op te delen in vier groepen. De grootste groep, bijna de helft, bestaat uit moeders met volwassen kinderen. Zij zijn gemiddeld 58 jaar oud en het merendeel is getrouwd. Ze hebben relatief hoge huishoudinkomens en zijn ook vaak in Nederland geboren.

Veel moeders

Ongeveer een kwart bestaat uit moeders van schoolgaande kinderen. Deze vrouwen zijn gemiddeld 47 jaar, wonen vaak in stedelijke gebieden, zijn vaker buiten Europa geboren en hebben minder hoge huishoudinkomens.

Dan is er ook nog een groep moeders (15 procent) die jonge kinderen tot 5 jaar heeft. Deze vrouwen zijn relatief jong (gemiddeld 34 jaar) en bijna allemaal samenwonend of getrouwd. De helft van deze vrouwen is buiten Europa geboren en hun huishoudens hebben het laagste huishoudinkomen van de vier groepen. Tot slot bestaat de vierde groep uit vrouwen die vaker alleen wonen of samenwonen zonder getrouwd te zijn. Deze vrouwen zijn gemiddeld 40 jaar, hebben geen kinderen en de welvaart van het huishouden is gemiddeld.

Waarom geen eigen inkomen?

Uit een eerder ander CBS-onderzoek blijkt dat ziekte en zorg voor het gezin belangrijke redenen zijn voor vrouwen om niet te werken en ook niet op zoek te zijn naar werk. Opvallend genoeg is zorg voor het gezin onder mannen een reden die niet tot nauwelijks wordt genoemd.

