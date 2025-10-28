Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tes (24) koppelt met veel succes ondernemers, maar was ooit bang als het domme blonde meisje te worden gezien

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog studeert of dagelijks naar de baas op kantoor rijdt, is de ander nog maar 24 en zelf al jong en ondernemend. Tes uit de Achterhoek zag hoe ondernemers aan elkaar koppelen succesvol kan zijn en maakte daar een eigen bedrijf van, Connectable. Binnen een half jaar is het gelukt en kan zij haar extra zzp-uurtjes binnenkort ‘aan de wilgen hangen’.

Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro regelmatig aan een jongere in Jong en Ondernemend.

Tes heeft een verleden bij festival De Zwarte Cross (Feestfabriek Alles Komt Goed) in het gebied waar ze ter wereld kwam. Zij was stagiaire Promo, werkte er op commercieel vlak en heeft er tijdens het jaarlijkse festival in juli nog altijd een ondersteunende rol. Tes was ook stagiair en werkneemster bij een netwerkorganisatie. Bij laatstgenoemde functie koppelde ze in 2,5 jaar meer dan duizend ondernemers aan elkaar.

Samen met compagnon Loraine besloot Tes: dan kunnen we dat ook zelf. In maart van dit jaar was Connectable in Amsterdam een feit, een bedrijf dat je een ‘netwerkdienst’ kunt noemen. In drie maanden tijd werden er alweer honderd succesvolle matches tussen ondernemers gerealiseerd.

Tes in Jong en Ondernemend

Naam: Tes van Hardeveld

Leeftijd: 24 jaar

Komt uit: Neede („klein dorpje in de Achterhoek”).

Woont in: Amsterdam („maar je kunt het meisje wel uit de Achterhoek halen, maar de Achterhoek niet uit het meisje”).

Functie: samen met Loraine Parsser (30) eigenaar / co-founder van Connectable, een bedrijf dat ondernemers verbindt. Loraine is in blijde verwachting en gaat binnenkort met zwangerschapsverlof.

Aantal medewerkers: geen, ze runnen de zaak met z’n tweeën.

Studie na de middelbare school: Hospitality & Eventmanagement, Eurocollege Utrecht (hbo).

Heb je als jonge Tes bijbaantjes gehad?

Tes van Hardeveld: „Zeker, van jongs af aan. Het begon heel traditioneel met oppassen, om geld te verdienen zodat ik naar de tentfeesten kon gaan. Ik heb altijd wel bijbaantjes gehad, zoals werken in bij schoenwinkelketen.”

‘Heel veel gestudeerd op het vwo’

Het klinkt alsof je een normale tienertijd hebt gehad, iemand die nog niet als jong en ondernemend te boek stond.

„Nou… ik heb vwo gedaan. Dat deed ik omdat ik bang was dat ik gezien werd als ‘dat domme blonde meisje’. Daardoor heb ik heel veel gestudeerd in de avonden en de weekenden. Met het diploma heb ik niets gedaan, maar ik wilde het tegendeel bewijzen. Voor mijn gevoel heb ik een normale jeugd gehad, maar als je het aan mijn vriendinnen zou vragen, dan zeggen die waarschijnlijk dat ik altijd aan het leren was.”

Het is een nogal ouderwets gedachte dat je naar een event moet om ‘misschien iemand te ontmoeten’.

Het is goedgekomen nu je ondernemers matcht / koppelt. Dat klinkt voor lezers misschien wat abstract. Kun je uitleggen wat Connectable doet?

„Connectable is eigenlijk de nieuwe manier van netwerken. Elke ondernemer heeft doelen. Als iemand klant bij ons is, koppelen wij hem of haar – om hun doelen sneller te kunnen behalen – aan andere ondernemers binnen ons netwerk. We zijn er echter ook voor de ad hoc ondernemersvragen. Bijvoorbeeld als je je kantoor uit moet, dan helpen we je een nieuw kantoor zoeken of koppelen we je aan een partij die dat voor je doet. Ons gaat werk gaat twee kanten op.

Het belangrijkste bij alles is dat we beide kanten peilen. Lijkt het ondernemers A en B leuk om elkaar te ontmoeten, dan regelen we dat alleen via bindende afspraken. Zo voorkom je zinloos kopjes koffie drinken en dat is ook waarom we Connectable gestart zijn. Het is een nogal ouderwets gedachte dat je naar een event moet om ‘misschien iemand te ontmoeten’. Elke ondernemer heeft doelen en weet waar hij heen wil, die kan z’n tijd vaak veel gerichter besteden.”

Ondernemers in contact brengen blijkt waardevol

Zagen Loraine en jij een gat in de markt?

„We deden dit natuurlijk al bij een ander bedrijf. Maar we zijn er goed in om mogelijkheden tussen ondernemers te zien. Zij zien dat misschien zelf niet omdat ze te druk bezig zijn – heel logisch – met het laten groeien van hun onderneming. Bij de netwerkorganisatie hebben we gezien hoe waardevol het is om ondernemers met elkaar in contact te brengen. Eerlijk gezegd dachten we: ‘Waarom bestond dit niet veel eerder?’ Connectable is daar nu volledig op gericht en blijkbaar hadden mensen met een bedrijf er behoefte aan.”

Jong en ondernemend met een goede start

Als je aan tante Annie op een verjaardagsfeestje moet vertellen hoe een werkdag er voor jou uit ziet, wat zeg je tante dan?

„Dan zou ik sowieso zeggen dat geen dag hetzelfde is. Dat ik met heel veel ondernemers spreek, naar ze luister en met ze meedenk. En dat ik ook met andere ondernemers praat en ze, als het past, bij elkaar breng. Ik spreek af, bel, mail en ga ook zelf events af om ons eigen netwerk weer uit te breiden en tegelijkertijd dus ook het netwerk voor onze klanten.”

Als je binnen drie maanden na de start al honderd succesvolle matches tussen ondernemers voor elkaar hebt gekregen, dan kun je wel spreken van een goede start.

„We vinden het ’t allerleukste om te doen, maar – zonder arrogant te willen zijn – we kunnen dit ook heel erg goed. Daar komt een stukje EQ bij kijken (het vermogen om emoties te kunnen herkennen en begrijpen, red.). We voelen aan welke ondernemers goed zullen connecten en dan stel je al snel met succes mensen aan elkaar voor.

We bieden twee pakketten: 50 euro per maand voor alle ondernemers of 500 euro per maand voor de startende ondernemer. Bij het eerste pakket krijg je een membership en bij het tweede denken we heel proactief met de startende ondernemer mee. Het is natuurlijk mooi om te zien dat iets in de praktijk werkt, als je dacht dat daar behoefte aan zou zijn.”

Was Tes altijd al jong en ondernemend?

Zat het ondernemen er bij de heel jonge Tes al een beetje in?

„Grappig genoeg heb ik over die vraag zelf al eerder nagedacht. Ik hoor vaak mensen die zeggen ‘dat ze vroeger op het schoolplein al knikkers aan het ruilen waren’. Dat had ik dus helemaal niet. Ondernemen was bij mij ook niet bekend. Mijn ouders zijn geen ondernemers, dus ik dacht later: hoe zit het dan? Mijn vader en moeder hebben me wel altijd geleerd om hard te werken en ze hebben nooit op werktijden gelet. Hun instelling is dat je je verantwoordelijk moet voelen voor je functie.

Aan de andere kant hebben mijn ouders me altijd gestimuleerd dingen te doen waar ik gelukkig van word. Maar als dat zo was, dan moest ik er wel vol voor gaan. Of het nou een baantje van vroeger of op stage was: ik zorgde er altijd voor dat ik iets naar me toe trok om er wat extra’s van te maken. Daardoor ben ik er op jonge leeftijd al achter gekomen wat mijn passie is en dat was mijn eigen bedrijf. Nu moet ik ook zeggen dat ik heel erg eigenwijs ben. Als ik iets wil, maakt het me niet zoveel uit wat iemand anders zegt. Bovendien wilde ik niet het standaard Achterhoek-leven leiden.”

Het is veel handiger om een expert in te zetten, dan het wiel altijd opnieuw uit te vinden.

Ben je er nu al achter waar jouw ondernemersbloed vandaan komt?

„Het zou door mijn opa kunnen komen, die had een groothandel in bakkersspullen. Eerlijk gezegd is mijn vader dan geen ondernemer, maar hij is wel iemand die het had kunnen zijn.”

Experts inzetten: altijd handig

Hebben jij en Loraine, jong en ondernemend als jullie waren, zelf alles moeten leren, regelen en financieel moeten fiksen? Of hebben jullie veel hulp gehad?

„We doen alles zelf. Ik moet daarbij zeggen dat we ons eigen netwerk kunnen inzetten om ons te helpen en mee te denken over allerlei zaken. Het is veel handiger om een expert in te zetten, dan het wiel altijd opnieuw uit te vinden. Financieel doen we het sowieso helemaal zelf.”

Als je jong en ondernemend bent, kun je onderweg kuilen of hobbels tegenkomen. Hoe is jouw pad tot nu toe geweest?

„Die eigenwijsheid kan een kuil zijn, zou je zeggen, hè? Maar dat is juist wel goed geweest. Onze valkuil is dat we ons werk van connecten zo leuk vinden, dat we het overal doen. Dus ook in de kroeg en van de week op een verjaardag nog. Dan ben ik zelf heel enthousiast en ga ik er tijd in stoppen, terwijl de ander er misschien helemaal niet zo enthousiast over is. Tja, dan ontstaat er niets. Ik begin nu door te krijgen dat niet iederéén geholpen wil worden. En je stoot je kop wel vaker natuurlijk, maar daar leer je alleen maar van. Gelukkig heb ik geen grote fouten gemaakt, waar ik nu nog last van heb.”

‘In principe kunnen we onszelf een mooi salaris uitkeren’

Kun je er na ruim een half jaar goed van leven?

„We zijn beiden gestart met een zzp-klus ernaast. Sommigen zeiden: ‘Moet je niet direct volle bak gaan en er een investeerder achter zetten?’ Maar wij wilden mensen niet alleen iets verkopen, omdat wij geld nodig hebben. Momenteel werk ik vijf uur als zzp’er, maar in principe kunnen we onszelf een mooi salaris uitkeren. In Amsterdam kom je er echter nog net niet van rond, laat ik het zo zeggen. Gezien de stappen die we maken, denk ik dat we er over een paar maanden niets meer naast hoeven doen.”

Je hebt nog geen koophuis in Amsterdam dus.

„Nee… in de verste verte nog niet.”



Heb je jong en ondernemend als je bent nu een 80-urige werkweek, of probeer je dat een beetje binnen de perken te houden?

„Het maakt niet uit, mijn compagnon en ik vinden het gewoon heel leuk om te doen. Als ondernemer sta je gewoon altijd aan. Ook al is het ’s avonds, ook al sta je op het vliegveld. Ik ben niet altijd met sales bezig, maar je zoekt synergie tussen mensen. Je zoekt altijd het beste voor degene met wie je in gesprek bent. Daar ben ik gewoon altijd mee bezig. Mijn vriend wordt daar weleens gek van hoor, dat ie denkt ‘daar gaat ze weer’, haha. Als ondernemer is het lekker dat je kunt werken op het moment dat je de focus hebt. Je hoeft niet per se van 9 tot 5 en dan productief zijn. Als ik tussen de middag wil sporten, dan doe ik dat. Het is maar net waar je hoofd naar staat.”

Als je tijd voor je zelf hebt, wat vind je leuk om in die vrije tijd te doen?

„Ik sport dus heel graag en vind het heerlijk om met vriendinnen te zijn, al is het om een koffietje te gaan halen. Het liefst ben ik op pad, altijd buiten de deur. Ik ben absoluut geen huismus. Nee, geef mij bijvoorbeeld maar café Bastille bij het Leidseplein. Daar voelt het voor mij als thuiskomen.”

Van jong en ondernemend tot ‘nooit met pensioen’

Kun je je voorstellen dat je dit werk richting je pensioen nog steeds doet?

„Ik denk dat ik nooit echt met pensioen ga. In wat voor vorm dan ook, ik blijf dit altijd doen. We hebben van Connectable natuurlijk een businessmodel gemaakt, maar het connecten van mensen zal ik mijn hele leven blijven doen.”

Wat is jouw levensmotto, Tes?

„Dan kom ik terug bij de Zwarte Cross en de naam van Feestfabriek Alles Komt Goed. Ik noem mijn levensmotto altijd AKG en dat in combinatie met de cirkel van invloed. Heb je ergens geen invloed op? Loslaten dan. Anderen noemen mij ook positief-naïef, ik ben wel goedgelovig.”

Als er nu in de Achterhoek een kleine Tes rondloopt die ook wil gaan ondernemen, wat zou je haar zeggen?

„Mijn advies zou zijn: wel blijven nadenken, maar maak je niet te druk. Gewoon gaan, je zorgen maken is nergens voor nodig.”

