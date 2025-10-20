Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze producten werden duurder, waardoor ook Sinterklaas dieper in de buidel moet tasten

Over een aantal weken is het zover: Sinterklaas staat op de stoep. De chocoladeletters en het strooigoed zullen in sommige huishoudens rijkelijk vloeien, maar niet iedereen kan het mogelijk nog (makkelijk) betalen. De prijzen voor chocolade, suiker, specerijen en zuivel zijn fors gestegen.

Die prijsstijging maakt chocolateletters en (chocolade)kruidnoten duurder. Verkade en Bolletje geven daarom al aan dat mensen minder van hun producten kopen en dat hun winstmarges slinken. Dat schrijft Het Financieele Dagblad.

Chocolade en suiker duurder

Als het om prijsstijgingen gaat, staat chocolade fier aan kop. Volgens onderzoek van de Rabobank is het bruine goedje de laatste vier jaar ruim 50 procent duurder geworden. De grootste stijging was in de laatste twee jaar te merken, omdat oogsten in grote productielanden als Ivoorkust en Ghana mislukten. Daardoor is het aanbod van cacao op de wereldwijde markt verkleind. Naast de grondstofprijzen zijn ook lonen en verpakkingskosten omhooggegaan.

Dat maakt het sinterklaassnoepgoed met chocolade dit jaar 13 procent tot 20 procent duurder ten opzichte van vorig jaar, zo laten marktleiders Bolletje en Verkade weten. Vorig jaar was de prijsverhoging ook zo’n 20 procent. Bij Albert Heijn en Jumbo kost een zakje chocoladekruidnoten van Bolletje van 250 gram inmiddels 3,39 euro. Voor een chocoladeletter van Verkade van 135 gram moet een consument 4,29 euro neerleggen.

Andere duurdere producten

Begin deze maand schreef Metro ook al over producten die duurder waren geworden. Het ging toen vooral om rundvlees, benzine en vakantiehuisjes. In september werd het leven al met al 3,3 procent duurder, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook koffie (22,4 procent), cacao (18,9 procent) en eieren (7,6 procent) stegen in prijs, net als zuivel: verse volle melk steeg 8,2 procent in prijs, kaas en kwark 3,1 procent.

Naast dat sommige producten gewoon duurder zijn geworden, passen supermarkten ook trucs toe om je te misleiden. Hier lees je hoe ze dat doen en hoe je jezelf ertegen wapent.

