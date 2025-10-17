Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Na goud ook de prijs van zilver door het dak, beleggers gaan los

Dat de goudprijs koortsachtig snel stijgt, is inmiddels een bekend verhaal. Maar nu gaan de prijzen van ‘kleine broertjes’ zilver en platina óók door het dak.

Het Goudwisselkantoor meldt dat de prijzen van zilver en platina „ongekende historische hoogten” hebben bereikt. Eerder nam de goudkoorts al toe. De goudprijs is sinds 2000 sterk gestegen.

Prijzen zilver en platina op ‘ongekende hoogten’

De zilverprijs heeft voor het eerst in 14 jaar de grens van 1000 euro per kilo doorbroken en staat nu op bijna 1500 euro per kilo. Dat is de hoogste zilverkoers ooit. Ook platina stijgt en noteert nu 45.000 euro per kilo.

Het aantal transacties van zilveren munten en baren nam 21 procent toe in één jaar. De waarde daarvan steeg met 53 procent. Het aantal inkooptransacties van zilver lag in het derde kwartaal 38 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt doordat de meeste mensen meer zilver in huis hebben dan goud. Dat kunnen sieraden zijn, maar ook bijvoorbeeld schalen, bestek en beeldjes.

De zogenoemde goud–zilverratio, de verhouding tussen de prijzen van beide metalen, ligt nu rond de 80, terwijl die historisch gezien tussen de 60 en 70 schommelt. Dat betekent dat voor de prijs van één kilo goud ruim tachtig kilo zilver kan worden gekocht.

Ook platina wint snel aan populariteit. Platina is dertig keer zeldzamer dan goud en steeg het afgelopen half jaar ongeveer 63 procent in waarde. Platina is een zeer hard en duurzaam metaal dat vrijwel ongevoelig is voor invloeden van buitenaf, zoals corrosie en oxidatie.

Beleggen in edelmetalen

De stijging van de prijzen van zilver en platina kent meerdere oorzaken. Men is in deze tijd naarstig op zoek naar veilige beleggingen, door bijvoorbeeld geopolitieke spanningen en het rondwarende inflatiespook. Ook renteverlagingen in Europa en de Verenigde Staten spelen een rol. Edelmetalen worden aantrekkelijker als de koopkracht van spaargeld afneemt. Verder is er een dalend vertrouwend in valuta. Doordat steeds meer mensen in edelmetalen beleggen, komt er ook meer vraag naar en dat drijft de prijs weer op.

Metro boog zich vorige week al over de vraag: is investeren in goud nu slim? Het korte antwoord: er zijn zowel voordelen als nadelen. Goud is wereldwijd erkend, schaars en fysiek tastbaar en kan, omdat de prijs anders beweegt dan aandelen, helpen om een beleggingsportefeuille te spreiden. Maar het levert geen rente of dividend op, dus of je rendement hebt, is volledig afhankelijk van de prijs, die flink kan schommelen op korte termijn.

