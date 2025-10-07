Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een pensioenrekening: wat is dat, en voor wie is het handig?

Wat betreft het opbouwen van een pensioen, zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Een daarvan is de pensioenrekening. Dat is kort gezegd een potje dat je met belastingvoordeel mag vullen, zolang je het maar laat staan tot je met pensioen gaat. Klinkt handig, maar er zijn wel een aantal dingen die je erover moet weten.

Volgens De Nederlandsche Bank komt een gemiddeld huishouden via AOW en aanvullend pensioen uit op zo’n 60 procent van het netto-inkomen van voor het pensioen. Tel daar spaargeld en ander vermogen bij op, dan loopt dat op tot zo’n 78 procent. Daarmee doet Nederland het aanzienlijk beter dan het Europese gemiddelde, waar gepensioneerden gemiddeld rond de 58 tot 61 procent van hun laatste loon overhouden. Metro schreef eerder ook over het nieuwe pensioenstelsel, en wat dat voor jou betekent.

Wat is een pensioenrekening?

„Een pensioenrekening is een geblokkeerde rekening waarop je met belastingvoordeel pensioen kunt opbouwen voor later”, legt Shiva Bloemberg, algemeen directeur Meesman Indexbeleggen, uit aan Metro. „Om gebruik te kunnen maken van dit belastingvoordeel, heb je jaarruimte nodig.” Omdat die een paar jaar geleden is verruimd, hebben de meeste mensen genoeg jaarruimte. „En kunnen ze dus met belastingvoordeel pensioen opbouwen.”

💶 Wat is jaarruimte? Jaarruimte is het maximale bedrag dat je van de Belastingdienst in een jaar tijd met belastingvoordeel op een pensioenrekening mag storten. De hoogte kan elk jaar anders zijn. Het bedrag hangt onder meer af van hoeveel geld je verdient en hoeveel pensioen je eventueel al via je werkgever opbouwt.

Dat belastingvoordeel gaat als volgt in z’n werk: „Van geld dat je op jouw pensioenrekening stort, kun je een flink deel weer terugkrijgen van de Belastingdienst door het te verrekenen via je aangifte inkomstenbelasting. En over het vermogen op je pensioenrekening betaal je geen vermogensbelasting. Dit betaal je pas wanneer je het laat uitkeren.”

Je kunt zowel sparen als beleggen met een pensioenrekening. Sparen levert potentieel minder extra’s op, maar heeft ook minder risico’s. „Het blijft beleggen, dus je kunt een deel van je inleg verliezen. Het is daarom verstandig goed te kijken in welke fondsen je gaat beleggen. Door een lange beleggingshorizon en door te kiezen voor gespreid beleggen, bij voorkeur in wereldwijd gespreide marktgewogen indexfondsen, wordt dat risico verkleind. En beleggen vergroot, indien je de tijd hebt, wel de kans op een beter rendement.”

Het vermogen staat in principe vast tot je pensioen. „Daarna ben je verplicht dit om te zetten in een periodieke uitkering.”

Steeds meer jonge mensen openen pensioenrekening

Bloemberg zag dat het aantal pensioenrekeningen bij haar bedrijf in vijf jaar tijd is vervijfvoudigd. Ook stappen meer vrouwen en jonge mensen in. De gemiddelde leeftijd daalde van 42 naar 38 jaar. De directeur denkt dat dit komt door een groeiend bewustzijn over het pensioen: een AOW en het werkgeverspensioen zijn niet altijd meer genoeg.

„Jongeren zien eerder in dat ze zélf iets moeten doen om een toekomstig pensioentekort te voorkomen. Tegelijkertijd levert sparen door de lage spaarrente nauwelijks meer iets op, waardoor beleggen, zeker voor jongeren met een lange horizon, aantrekkelijker wordt.”

Ook is er volgens Bloemberg tegenwoordig zeeën aan informatie over het onderwerp op het internet. „Via sociale media, blogs en podcasts wisselen jongeren ervaringen en kennis uit, wat de drempel verlaagt om te starten.”

Voor iedereen die jaarruimte heeft en (aanvullend) pensioen wil opbouwen, is een pensioenrekening in principe een interessante optie, stelt Bloemberg. Máár: „Het is wel altijd goed om naar je persoonlijke situatie te kijken, want het is bijvoorbeeld zo dat – afhankelijk van de belastingschijf waar je nu en tijdens je pensioen in zit – het voordeel soms gering kan zijn of er helemaal niet is.”

Weten of je genoeg pensioen opbouwt

Andere haken en ogen zijn onder meer dat je wel moet opletten dat je genoeg pensioen opbouwt. „Je zult voldoende moeten inleggen op de juiste wijze om ook daadwerkelijk een passend pensioen op te bouwen.” Ze wijst op sites als BerekenHet.nl, waarmee je zelf dit zelf kunt berekenen.

Een ander belangrijk punt: je kunt niet zomaar geld opnemen voor een verre reis of een appeltje voor de dorst. „In principe staat je geld op een pensioenrekening vast tot je pensioen. Je kunt kiezen voor een vroegtijdige afkoop, maar dat is erg nadelig, omdat je direct belasting moeten betalen over het bedrag en in de meeste gevallen ook nog te maken krijgt met soort van boete, de revisierente.”

