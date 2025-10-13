Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Heb jij onbewust een goudmijn op zolder? Deze oude gadgets zijn nog flink wat geld waard

Kun jij moeiteloos afscheid nemen van oude spullen of ben je iemand die daadwerkelijk alles bewaart? In het laatste geval hebben wij goed nieuws voor je, want de kans is groot dat je nog een leuk zakcentje kunt verdienen met je oude ’troep’.

Spullen die voor jou niks meer waard zijn, kunnen voor een ander juist nog heel waardevol zijn. Gumtree, de Britse versie van Marktplaats, besloot daarom eens te kijken welke ‘oude’ gadgets op hun website nog steeds heel erg in trek zijn. Zij ontdekten dat er nog steeds veel vraag is naar oude ‘gadgets’, ongeacht of deze werken of niet. Die oude Nokia-telefoon of game console die bij jou op zolder stof ligt te happen, kan je dus wellicht nog geld opleveren!

Deze gadgets zijn geld waard

BlackBerry-telefoons

Op dit moment is de iPhone veruit de meest populaire telefoon, maar rond de eeuwwisseling hoorde je er niet bij als je geen BlackBerry op zak had. Deze telefoon – met zowel een groot scherm als een QWERTY-toetsenbord – was mateloos populair, inclusief de bijbehorende berichtendienst ‘ping’. In Nederland werd er zelfs een nummer over geschreven met de toepasselijke tekst: ‘Schat, wat is je ping?’

Door de komst van de iPhone verdween de BlackBerry echter steeds meer naar de achtergrond en in 2020 werden de laatste BlackBerry-telefoons geproduceerd. Mocht je uit nostalgie zo’n telefoon hebben bewaard, dan kan dat je volgens Gumtree een bedrag van gemiddeld 35 euro opleveren, ‘ondanks dat de meeste BlackBerry-telefoons nu grotendeels verouderd zijn’.

Nokia-telefoons

Over telefoons gesproken: waar jij waarschijnlijk in het bezit was van een BlackBerry 20 jaar geleden, is de kans groot dat je ouders een Nokia-telefoon hadden. Nokia was ooit wereldleider op de markt voor mobiele telefoons en de nieuwe uitvoeringen die ze uitbrachten, konden keer op keer op lof rekenen. Kun jij je bijvoorbeeld nog de gebogen 8110-Nokia herinneren, met een uitschuifbare voorkant? Deze telefoon werd wereldberoemd door de sciencefictionfilm The Matrix uit 1999. Of wat dacht je van de Nokia 6800, met een uitklapbaar toetsenbord waarmee je met je duim aan beide kanten van het scherm kon typen?

Hoewel er tegenwoordig handigere telefoontoestellen op de markt zijn, blijkt er nog steeds vraag te zijn naar Nokia-telefoons. Stel dat jij nog twee oude toestellen op zolder hebt liggen, dan leveren die volgens Gumtree makkelijk 70 euro op. Mocht je één van de populaire modellen hebben, dan leveren ze volgens Gumtree zelfs nog meer geld op.

Antwoordapparaten

Als iemand je vandaag de dag niet te pakken krijgt en een ingesproken bericht achterlaat, kun je deze makkelijk via je voicemail terugluisteren. Maar er was een tijd dat dit helemaal niet zo ‘normaal’ was en dat je een apart antwoordapparaat nodig had naast je vaste telefoon. De berichten die werden ingesproken, werden direct op een cassette gezet, die je vervolgens terug moest draaien om te kunnen afluisteren.

In de jaren 90 verdwenen deze antwoordapparaten, maar toch blijken er nog steeds genoeg mensen te zijn die hier nostalgische gevoelens aan hebben overgehouden. Volgens Gumtree komen er nog regelmatig advertenties voorbij van mensen die op zoek zijn naar een ouder antwoordapparaat en hebben al meer dan 1000 mensen op zo’n advertentie gereageerd in de afgelopen 12 maanden. Zo’n ouderwets antwoordapparaat blijkt gemiddeld 40 euro op te leveren.

Gameconsoles

Iets wat helemaal een goudmijn blijkt te zijn, zijn oude gameconsoles. Volgens Gumtree zijn consoles uit de jaren 90 en 2000 mateloos populair. Consoles van De PlayStation 1 en 2 van Sony en de Wii van Nintendo hebben de afgelopen 12 maanden 1031 reacties opgeleverd en deze consoles worden gemiddeld voor 50 euro verkocht.

iPhones

En mocht je tot slot nog een oude iPhone in je keukenlade hebben liggen, kan die je ook nog een leuk zakcentje opleveren. Volgens Gumtree worden oudere iPhones voor een gemiddeld bedrag van 290 euro verkocht – terwijl nieuwere modellen zelfs nog meer opleveren. Ter vergelijking: een Samsung-telefoon wordt volgens hen voor een gemiddeld bedrag van 23 euro verkocht, een HTC-telefoon 46 euro en een LG-telefoon voor 35 euro.

Doos vol oude gadgets

Mocht je dus een doos op zolder hebben staan vol oude gadgets, dan kan het je zomaar honderden euro’s opleveren!

