Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuw pensioenstelsel werpt vruchten af: gepensioneerden gaan er fors op vooruit

Een grote groep Nederlanders ziet hun pensioen flink stijgen, zo blijkt uit nieuwe berekeningen. Mensen die in de zorg, metaal en techniek of de bouw werken, krijgen te maken met een flinke verhoging. De reden hiervoor? Het nieuwe pensioenstelsel, dat een stuk gunstiger uitpakt dan aanvankelijk werd verwacht.

Na jaren van sombere vooruitzichten, ziet het er eindelijk weer wat optimistischer uit.

Hoeveel gaan gepensioneerden er op vooruit?

Volgens PFZW, het pensioenfonds voor de zorg, kunnen de deelnemers daar een stijging van 7 tot 10 procent verwachten. Mensen die in de bouw werken hebben nog meer geluk: hun pensioenen kunnen met bijna 20 procent omhoog gaan. De drie miljoen deelnemers van pensioenfonds PFZW kunnen deze week een brief verwachten met een voorlopige berekening van hun nieuwe persoonlijke pensioenpotje en de hoogte van hun pensioen.

PFZW-directeur John Landman is blij met deze gunstige ontwikkeling: „Het is super dat wij mensen kunnen vertellen dat het pensioen omhooggaat.” Al moet hij wel eerlijk toegeven dat er nog één ding roet in het eten kan gooien, namelijk een nieuwe economische crisis. Maar voor nu ziet het er in ieder geval rooskleurig uit. „We vinden dat het nieuwe pensioenstelsel beter is en dan is het mooi dat mensen daar meteen de vruchten van plukken.”

Hoe werkt het nieuwe pensioenstelsel?

Dat de pensioenen hoger worden, heeft alles te maken met het feit dat pensioenfondsen conform de Wet Toekomst Pensioenen minder reserves hoeven aan te houden in het nieuwe stelsel. De geraamde 7 procent verhoging is bijvoorbeeld gebaseerd op de dekkingsgraad van PFZW op 30 juni, die toen 117 procent was. Dat betekent dat het voor iedere euro aan betalingen die het pensioenfonds nu en in de toekomst moet doen, 1,17 euro aan vermogen heeft.

Dankzij een gunstigere rente en beleggingsresultaten is de dekkingsgraad inmiddels 120 procent. Als dat op 1 januari 2026 nog steeds zo is, dan kunnen de pensioenen in één klap 10 procent hoger worden.

Volgt elk pensioenfonds?

Rond de jaarwisseling gingen al een paar kleinere pensioenfondsen, samen goed voor 200.000 deelnemers, over naar het nieuwe pensioenstelsel. De pensioenen konden destijds met 4 tot 8 procent worden verhoogd. Naast PFZW stappen ook PMT, het pensioenfonds voor de kleinmetaal, en bpfBouw, voor de bouwsector, over op het nieuwe stelsel. Uiteindelijk stapt elk pensioenfonds over op het nieuwe pensioenstelsel, maar de overgang gebeurt gefaseerd. Alle pensioenfondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 hun pensioenregeling hebben aangepast aan de nieuwe regels.

Nieuwsgierig hoe het met jouw pensioen zit en het nieuwe pensioenstelsel? Je leest het hier.

Reacties