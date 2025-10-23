Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders geven weer meer geld uit: kleding, meubels én vakanties populair

Na een periode van zuinigheid lijken Nederlanders hun portemonnee weer wat vaker te trekken en meer geld uit te geven.

We geven vooral meer geld uit aan aankopen die niet per se noodzakelijk zijn, zoals kleding, meubels en reizen.

Maanden van voorzichtigheid met geld voorbij

Door de hoge prijzen en het lage consumentenvertrouwen hielden veel huishoudens de afgelopen tijd de hand stevig op de knip. Maar in de zomer van 2025 is dat veranderd. Mensen voelen zich iets zekerder over hun financiële situatie en gunnen zichzelf weer wat extra’s, blijkt uit nieuwe cijfers van ING Research.

De uitgaven aan niet-essentiële goederen en diensten stegen in het derde kwartaal met 1,4 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Vooral modewinkels, woon- en tuinwinkels en reisbedrijven zagen hun omzet toenemen. Nederlanders kochten vaker nieuwe kleding, gaven meer geld uit aan hun interieur en boekten een vakantie of weekendje weg.

Volgens ING hangt dat deels samen met het stijgende aantal woningverkopen: wie verhuist, koopt nu eenmaal vaker nieuwe meubels of accessoires voor in huis.

Niet alle sectoren profiteren

Hoewel de bestedingen in sommige sectoren duidelijk aantrekken, blijft de groei ongelijk verdeeld. Zo gaven Nederlanders minder geld uit aan restaurants en elektronica.

„Eén zwaluw maakt nog geen zomer”, waarschuwt ING in gesprek met Nu.nl. „Maar dat we juist in de categorieën kleding, reizen en wonen een opleving zien, laat zien dat consumenten wat minder terughoudend worden.”

Voorzichtig optimisme

De bank verwacht dat het herstel van het consumentenvertrouwen zich langzaam zal voortzetten. De inflatie daalt, de lonen blijven stijgen en veel huishoudens krijgen er in 2026 wat koopkracht bij. Daardoor durven Nederlanders naar verwachting ook komend jaar weer iets meer uit te geven, al blijft voorzichtigheid nog de norm.

Reacties