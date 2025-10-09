Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Heeft jouw kind een bijbaan? Dan laat hij of zij mogelijk ruim 250 euro liggen

Kinderen die een bijbaan in loondienst hebben, laten mogelijk meer dan 250 euro liggen. Dat tipt de Belastingdienst. Hoe krijg je dat geld tóch op je rekening gestort?

Vanaf het moment dat een kind werkt, krijgt hij of zij te maken met belastingen. Maar daar zijn ze zich lang niet altijd van bewust. De meesten weten niet dat ze met een bijbaan al belastingaangifte kunnen doen. En dat is zonde, want juist jongeren met een bijbaan in loondienst kunnen mogelijk geld terugkrijgen. Er wordt namelijk vaak te veel loonbelasting ingehouden. In sommige gevallen moeten jongeren bijbetalen, maar dat komt volgens de Belastingdienst minder vaak voor.

De Belastingdienst stuurt op dit moment brieven naar mensen die volgens hun gegevens mogelijk geld laten liggen. Maar ook kinderen die géén brief ontvingen, krijgen mogelijk geld terug. Checken kan dus zeker geen kwaad. Al wel aangifte gedaan? Dan ontvang je sowieso geen brief.

Kinderen met bijbaan krijgen gemiddeld 254 euro terug

Een kind van 15 tot en met 17 jaar met een bijbaan in loondienst krijgt volgens de Belastingdienst gemiddeld 254 euro terug. Een simpel rekensommetje leert dat dit meer dan een leuk extraatje is: het zou bijna 50 uur duren voordat ze dit tegen een minimum uurloon van gemiddeld 4,99 euro hebben verdiend.

👛 Aantal jongeren met betalingsproblemen groeit Voor veel jongeren is een extra zakcentje meer dan welkom. Het aantal jongeren met betalingsproblemen groeit namelijk. Van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 27 jaar heeft 49 procent een financiële schuld. Dat komt onder meer door gretig gebruik van afbetaalapps als Klarna en Riverty.

Controleren of een kind geld terugkrijgt, is meestal zo gepiept en gebeurt via de app Aangifte Inkomstenbelasting of via Mijn Belastingdienst. Om in te loggen, is een DigiD nodig. In de aangifte staan al veel gegevens ingevuld. Het kind hoeft die vaak alleen samen met ouders te controleren. Houd hiervoor de jaaropgave van de werkgever bij de hand. Na de check is meteen duidelijk hoeveel geld het kind mag terugverwachten, nog voor het versturen van de aangifte.

Krijgt het kind geld terug over 2024? Check dan ook of hij of zij nog aangifte kan doen over eerdere jaren. Dat kan tot vijf jaar terug. Als het kind over meerdere jaren aangifte wil doen, of gegevens wil wijzigen of aanvullen, moet de aangifte via Mijn Belastingdienst gebeuren. Via de app kun je alleen over het voorgaande jaar aangifte doen en geen gegevens wijzigen.

