Jongeren wenden zich tot AI voor financieel advies, is dat een goed idee?

Een klik, een vraag, en voilà: ChatGPT vertelt waar je in moet beleggen of beantwoordt andere financiële vraagstukken. Een op de tien Nederlandse jongeren tussen 12 en 16 jaar klopt voor financieel advies eerder bij AI aan dan bij zijn of haar ouders.

Dat blijkt uit onderzoek van de bank bunq onder 1103 Nederlandse jongeren tussen de 12 en 16 jaar oud, uitgevoerd door Panelwizard.

AI verkozen boven ouders

Hoe ouder het kind, hoe eerder het AI verkiest boven een gesprek met de ouders. Zo is maar 7 procent van de 12-jarigen eerder geneigd een chatbot te raadplegen dan hun ouders. „Jongeren omarmen de mogelijkheden van AI razendsnel en willen hun ouders daar zoveel mogelijk in meenemen”, zegt Bianca Zwart, Chief Strategy Officer bij bunq.

Ondanks dat hun ouders het in sommige gevallen afleggen tegen AI, zegt ruim een vijfde van alle jongeren graag vaker met hen over geld te willen praten dan nu het geval is. Al zijn ze niet altijd eerlijk over hun financiële situatie. Vier op de tien respondenten zegt weleens aankopen of schulden te hebben verzwegen voor hun ouders.

Ouders willen vaker over geld praten

Bijna twee derde van alle jongeren heeft zichzelf een duidelijk financieel doel gesteld, zo blijkt uit het onderzoek. Dat geldt vaker voor jongens (63 procent) dan voor meisjes (58 procent). 16-jarigen hebben de minste spaarlust. Ongeveer de helft zet op dit moment gericht geld opzij.

Uit aanvullend onderzoek onder 580 Nederlandse ouders blijkt dat ook zij graag vaker met hun kinderen over geld zouden praten. Eén op de tien ondervraagde ouders zegt zelfs geen flauw idee te hebben hoeveel hun kinderen per maand uitgeven. Ouders mogen zich daar volgens Zwart best wat meer mee bemoeien. „Goede gewoontes leer je vaak jong en neem je je hele leven mee – ook als het om geld gaat. Een eigen rekening helpt kinderen om samen met hun ouders te sparen, budgetteren en doelen te stellen.”

Is het een goed idee om financieel advies aan AI te vragen?

Er zitten risico’s verbonden aan kletsen met ChatGPT. Zo gebruiken sommige mensen de bot als persoonlijke therapeut. Voor mensen met ‘echte’ problemen kan dat leiden tot psychotische problemen en suïcidaal gedrag. Zo was er de 16-jarige Adam Raine, die vorig jaar zelfmoord pleegde na intensieve gesprekken met ChatGPT. Een ander voorbeeld is de man die zijn baan verloor, depressief werd en aan ChatGPT vroeg wat de hoogste bruggen in New York zijn. Een normale therapeut zou dan meteen ingrijpen, ChatGPT geeft een nette lijst.

ChatGPT wordt steeds vaker ‘onze huisarts van de toekomst’ genoemd. Ook dat is niet zonder problemen, getuige de man die in het ziekenhuis belandde nadat hij een AI-bot hem tipte hoe hij keukenzout uit zijn dieet kon schrappen. Een ook seksvragen blijken riskant. Veel jongeren gebruiken ChatGPT als een soort seksuele voorlichting. Maar volgens een expert kan het gebeuren dat de bot een foutief antwoord geeft, of juist iets adviseert wat helemaal niet wenselijk is.

Alléén AI gebruiken voor financieel advies, lijkt dan ook niet heel verstandig. „De kracht zit ‘m in de combinatie: slimme tools gebruiken én samen doelen stellen”, zegt Zwart. Als hulpmiddel lijkt het in ieder geval goed van pas te komen. Volgens financieel influencer Haley Sacks kan de kunstmatige intelligentie van ChatGPT je heel makkelijk helpen om te budgetteren. Zo kun je de kunstmatige intelligentie vragen om een weekmenu met bijbehorende boodschappenlijst te maken binnen jouw budget.

Reacties