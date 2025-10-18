Deel dit artikel: Share App Mail Pin

DNB-president vindt Nederlandse inflatie hardnekkig hoog

De Nederlandse inflatie blijft hardnekkig hoog vergeleken met het gemiddelde in de eurozone. Om het tempo van de prijsstijging omlaag te krijgen en tegelijk de economische groei meer aan te zwengelen, zal het nieuwe kabinet op meerdere terreinen aan de slag moeten, voorziet president Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) in gesprek met het ANP.

De hele hoge inflatie van een paar jaar terug is achter de rug. Maar waar de inflatie in de eurozone terug is rond een niveau van 2 procent, gaat het in Nederland om zo’n 3 procent. Bij de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington wijst Sleijpen erop dat de Nederlandse inflatie in september ook weer wat is opgelopen. Volgens de DNB-president is het verschil niet te verklaren door alleen naar bijvoorbeeld de loonstijging of brandstofprijzen te kijken, maar kampt Nederland in brede zin met schaarste „en die zorgt voor inflatoire druk”.

„We hebben een hele krappe arbeidsmarkt. De schaarste zit hem rond het gebruik van ruimte, maar ook in dingen als stikstofruimte. De schaarste zit hem in het feit dat bedrijven heel lang moeten wachten op een energieaansluiting”, somt hij op. Heel veel extra kosten zijn volgens hem uiteindelijk terug te voeren op krapte en schaarste. „We zijn natuurlijk ook een klein land.”

Parttimewerknemers meer uren werken

Sleijpen raadt het nieuwe kabinet aan die schaarstes aan te pakken. Maak het bijvoorbeeld makkelijker om producten te maken in Nederland, suggereert hij. „Dat kan als het makkelijk wordt om mensen in dienst te nemen, als er minder regels zijn, of als het makkelijker is om een fabriek te bouwen. Dan gaan ook de prijzen omlaag.”

Verder kan het helpen om met beleid te komen dat parttimewerknemers stimuleert meer uren te gaan werken, oppert het in juli aangetreden centralebankhoofd. Daarmee verklein je de krapte op de arbeidsmarkt. Sleijpen denkt dat het ook goed zou zijn als in Brussel eindelijk eens de Europese binnenmarkt, kapitaalmarktunie en bankenunie worden afgemaakt. Dat kan start-ups die met manieren komen om productiever te werken, helpen eenvoudiger financiering te vinden om op te schalen.

Als Nederland die schaarstes aanpakt, zal de inflatie op termijn ook wel teruglopen, denkt Sleijpen. Hij constateert dat de loonstijging langzamerhand wel aan het afnemen is. „Maar dan kan het best even duren.”

ANP

