Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoop gloort voor vele Nederlanders die geraakt worden door ‘buffelboete’

Door een nieuwe fiscale regeling betaalt een grote groep mensen met lage inkomens meer belasting. De ‘buffelboete’, noemt vakbond FNV dit. Maar er gloort hoop, want de PVV staat niet onwelwillend tegenover een voorstel van GroenLinks-PvdA en NSC dat dit recht wil zetten. „Er is iets misgegaan.”

De buffelboete is ontstaan door een wijziging van het belastingstelsel. Om mensen met een laag inkomen te ontzien, kwam er een extra belastingschijf met een lager tarief. Maar om die maatregel te kunnen betalen, is de algemene heffingskorting verlaagd tot 294 euro. Ook de arbeidskorting daalde en is nu 241 euro tot 368 euro, afhankelijk van het inkomen. De extra belastingschijf, die lage inkomens zou moeten ontzien, levert in de praktijk maar een voordeel op van 132 tot 211 euro.

Hierdoor betaalt een grote groep mensen met een laag inkomen nu juist nóg meer belasting. Het gaat hierbij om werkenden met een inkomen tussen de 12.000 en 25.000 euro per jaar. In de praktijk komt het erop neer dat een werkende met een jaarinkomen van 15.000 euro dit jaar gemiddeld 403 euro extra aan belasting moet betalen. Bij een werkende met een jaarinkomen van 20.000 euro loopt het op tot 430 euro extra. Wie 24.000 euro per jaar verdient, betaalt zelfs tot 451 euro meer belasting dan vorig jaar.

PVV positief over voorstel omtrent buffelboete

De PVV staat positief tegenover een voorstel van GroenLinks-PvdA en NSC dat moet voorkomen dat mensen met een laagbetaalde deeltijdbaan volgend jaar flink meer belasting gaan betalen. Ook Tweede Kamerlid Tony van Dijck erkent dat in de belastingplannen van het demissionaire kabinet „iets is misgegaan” en dat dit gerepareerd moet worden.

💶 Wie is de dupe van de buffelboete? De boete zou zo’n 700.000 Nederlanders in de portemonnee raken. Met name mensen die werken in callcenters, apotheken, winkelketens, de kraamzorg en kinderopvang zijn de dupe van de maatregelen. Daarnaast is volgens vakbond FNV driekwart van de getroffenen vrouw, omdat vrouwen vaker parttime werken.

De Tweede Kamer bespreekt vandaag de rijksbegroting en het belastingplan voor volgend jaar tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. GroenLinks-PvdA en NSC willen een streep zetten door de buffelboete. Van Dijck wilde nog niet zeggen of hij het voorstel van die twee partijen steunt. Wel zei hij dat de PVV „elk voorstel in die richting, mits de dekking goed is”, met een positieve blik zal bekijken. „Een meerderheid gloort”, rekende GroenLinks-PvdA-Kamerlid Jesse Klaver zich alvast rijk.

Ook in deze stukken praten we je bij over belasting(regels):

Als ouder mag je tot een bepaald bedrag schenken aan je kind, zonder dat je daar belasting over hoeft te betalen. Hier leggen we de regels rondom de schenkbelasting uit.

Mocht een familielid komen te overlijden en jou geld nalaten, moet je er in veel gevallen erfbelasting over betalen. Maar je mag tot bepaalde bedragen belastingvrij erven.

Een beetje contant geld in huis hebben is vaak handig. Maar tot welk bedrag mag dat belastingvrij, wanneer moet je dat bedrag aangeven bij de Belastingdienst?

Prijs gewonnen bij bijvoorbeeld de Loterij? Gefeliciteerd! Toch is niet elke prijs wat het lijkt: vanaf dit bedrag betaal je kansspelbelasting.

Reacties