Hoge Raad maakt korte metten met bekend belastingtrucje

Een broer en zus dachten twee keer de vruchten te kunnen plukken van de jubelton, maar dat feestje gaat niet door. De Hoge Raad zet een dikke streep door het belastingtrucje van hun rijke ouders.

Voor 2024 was er nog de zogeheten ‘jubelton’. Hierbij mochten ouders hun kind tot 100.000 euro belastingvrij schenken om te gebruiken voor de aankoop van een huis. Het was toegestaan om meerdere jubeltonnen te ontvangen, maar dan wel uit de zak van verschillende relaties. Ouders mochten niet meerdere jubeltonnen schenken.

💶 Hoeveel mag je je kind schenken in 2025? Als ouder mag je aan je kind, ook een stief- of pleegkind, sowieso 6713 euro schenken. Over dat bedrag betaal je geen belasting, daarboven wel. Hiernaast zijn er nog twee soorten schenkingen met ruimere bedragen, onder een aantal voorwaarden. Zo mag je je kind als ouder 32.195 euro schenken, belastingvrij, met een vrij uitgeefdoel. Wel moet het kind tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en niet eerder zo’n verhoogde schenking hebben ontvangen. Daarnaast is er nog de schenking van 67.064 euro, ook voor een kind tussen de 18 en 40 jaar oud, maar die is alleen bedoeld voor een dure studie.

Belastingtrucje met jubelton

De ouders uit dit verhaal, dat zich afspeelde in 2017, wilden de regelgeving rondom de jubelton omzeilen door een belastingtrucje dat kruislings schenken heet. Ouders doen hierbij een schenking aan elkaars kind, om zo een tweede keer gebruik te maken van de jubelton. Lang werd dit als dé fiscale tip bestempeld.

Zo geschiedde: eerst kregen de broer en zus een jubelton van hun moeder en een dag later van een ‘zakelijke relatie’ van hun vader. De moeder schonk de kinderen van die zakelijke relatie in totaal ook 200.000 euro.

Dat klinkt slim, maar de Belastingdienst had het trucje al snel in de smiezen. De ouders gaven de schenking aan bij de fiscus, maar kregen te horen dat het beroep op de vrijstelling werd afgewezen. Meerdere rechtszaken volgden, waarna de zaak voor de Hoge Raad kwam. En die zegt nu ook: het kruislingse schenken had in dit geval geen ander motief dan het ontgaan van schenkbelasting. Broer en zus moeten nu alsnog 9648 euro aan schenkbelasting betalen.

