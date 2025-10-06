Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoeveel krijgt een influencer eigenlijk betaald? En hoeveel werken ze nou echt?

Door de lens van zijn camera en de zolen van zijn hardloopschoenen bouwt Tim Boekhorst (28) aan een bijzonder merk: Timsrunning. Op sociale media motiveert hij miljoenen mensen om in beweging te komen. Maar wat betekent het eigenlijk om een influencer te zijn? En hoeveel krijgt een influencer betaald? „Mensen zien een filmpje, maar niet het werk erachter”, legt hij uit aan Metro.

Wat een jaar geleden begon als een creatieve uitlaatklep voor zijn liefde voor hardlopen en videografie, groeide in razend tempo uit tot een fulltime onderneming. Tim Boekhorst, met meer dan 170.000 vaste volgers op Instagram en TikTok, deelt onder de naam Timsrunning zijn persoonlijke sportreis. Maar van de term influencer wordt hij toch een beetje ongemakkelijk.

„Ik zie mezelf niet zo. Maar als je anderen weet te inspireren en in beweging zet, letterlijk of figuurlijk, dan ben je er waarschijnlijk wel één.”

Hoeveel krijgt een influencer betaald?

Een week uit het leven van een content creator is allesbehalve luchtig. „Filmen en editen is maar een klein deel. Er komt veel meer bij kijken: acquisitie, campagnes plannen, reageren op volgers, statistieken analyseren, netwerken, administratie… Ik werk er meer dan fulltime aan. Dus dat stopt niet om 17.00 uur en ook niet in het weekend.”

Ook het financiële plaatje is meer dan een simpele Instagram-post. „Je verdient geld via samenwerkingen (waarbij een merk bijvoorbeeld in beeld komt), affiliate marketing (waarbij een product direct wordt gepromoot) of eigen diensten, zoals coaching of lezingen”, legt Tim uit.

Gemiddelde inkomsten per post kunnen fors oplopen: beginnende influencers (10.000 tot 50.000 volgers) kunnen rekenen op een paar honderd euro per post, afhankelijk van hun engagement en niche. Gemiddelde influencers (50.000 tot 250.000) kunnen enkele honderden tot duizenden euro’s verdienen per post. Grotere influencers (250.000+ volgers) kunnen per campagne duizenden euro’s verdienen, soms oplopend tot tienduizenden.

Daartegenover staan wel kosten die net zo goed kunnen oplopen, denk aan dure videoapparatuur of productiekosten aan video- en fotografen.

Altijd ‘aan’ staan

De keerzijde van deze zichtbaarheid is voor Tim sterk voelbaar: „Er is altijd wel iets: een idee dat nog uitgewerkt moet worden, een shot dat ik wil maken, een comment die aandacht verdient. Mijn hoofd staat zelden stil.” Die continu zichtbaarheid is mentaal vermoeiend, geeft hij toe.

Maar spijt? Dat heeft hij niet. „Soms krijg ik een bericht van iemand die zegt: ‘Door jou ben ik begonnen met hardlopen’. Dan weet ik weer waarom ik dit doe. Dat is precies de reden dat ik dit kanaal ben begonnen: omdat het me echt energie geeft om mensen te kunnen motiveren.”

Nee zeggen tegen geld

Authenticiteit staat voorop en dus heeft Tim weleens goedbetaalde samenwerkingen geweigerd. „Ik promoot niets wat ik niet zelf gebruik. Mijn volgers voelen dat direct. Ik ben Timsrunning begonnen als hobby, omdat ik het echt leuk vind. En als ik dit uit handen geef voor iets waar ik niet achter sta, dan haalt dit het plezier eraf.”

En de toekomst? „Niemand weet hoe social media zich ontwikkelt. Maar ik zie Timsrunning als springplank. Misschien begin ik ooit een sportclub of een eigen merk. Het mooie is: dit opent deuren die vroeger gesloten waren.”

Wat je niet ziet

Wat zouden mensen écht moeten weten over het leven als influencer? Het antwoord daarop is volgens Tim snel gevonden: „Dat het ook een eenzaam vak kan zijn en je er keihard voor moet werken. Alles komt uit mezelf: ideeën, uitvoering, deals. Maar dat maakt elk succes ook 100 procent van mij. En daar ben ik trots op.”

