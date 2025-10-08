Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Goudprijs breekt door grens van 4000 dollar: is investeren nu slim?

De goudprijs is deze week voor het eerst door de grens van 4000 dollar per troy ounce (31,1 gram) gegaan. Beleggers zoeken massaal naar zekerheid nu geopolitieke spanningen oplopen en centrale banken hun reserves uitbreiden. Maar is dit hét moment om in goud te investeren, of juist een risico?

De goudprijs is al sinds 2000 sterk gestegen. Volgens gegevens van de World Gold Council is de vraag naar goud wereldwijd sterk toegenomen. Ook in Nederland neemt de goudhandel toe. Vooral centrale banken, zoals die van China en Turkije, kopen grote hoeveelheden goud om minder afhankelijk te zijn van de Amerikaanse dollar.

Hierom stijgt de goudprijs

Daarnaast zorgen geopolitieke spanningen, onder meer in het Midden-Oosten en rond Taiwan, voor onrust op financiële markten. Beleggers zoeken daarom hun toevlucht tot goud als zogenoemde ‘veilige haven’.

Ook de aanhoudende inflatie en lage reële rente spelen een rol. Goud keert geen rente uit, maar wordt aantrekkelijker als de koopkracht van spaargeld afneemt. Volgens de Europese Centrale Bank (ECB) ligt de inflatie in de eurozone nog altijd boven de doelstelling van 2 procent.

Op 8 oktober noteerde goud volgens Reuters 4018 dollar per troy ounce: een historisch record. In euro’s ligt de prijs lager, rond de 3400 à 3500 euro, afhankelijk van de wisselkoers.

De voordelen van goud

Goud heeft een unieke status: het is wereldwijd erkend, schaars en fysiek tastbaar. Veel beleggers gebruiken het als bescherming tegen inflatie en valutarisico’s. Bovendien beweegt de goudprijs vaak anders dan aandelen, waardoor goud kan helpen om een beleggingsportefeuille te spreiden. In tijden van crisis wordt goud vaak gezien als stabiele waarde-opslag.

De nadelen en risico’s

Toch zijn er ook nadelen als het gaat om goud. Het levert geen rente of dividend op, dus of je rendement hebt, is volledig afhankelijk van de prijsstijging of -daling. De goudprijs kan bovendien flink schommelen op korte termijn. Wie nu instapt, koopt mogelijk op een piekmoment. Analisten van ING waarschuwen dat een correctie mogelijk is als geopolitieke spanningen afnemen of beleggers winst nemen. Dat houdt in dat de koers weer (tijdelijk) gaat dalen.

Fysiek goud brengt ook praktische kosten met zich mee, zoals opslag en verzekering. Goud-ETF’s zijn eenvoudiger verhandelbaar, maar brengen beheerkosten met zich mee. Bij goud-ETF’s loop je zogeheten tegenpartijrisico: je bent afhankelijk van de financiële gezondheid van de partij die het goud voor je beheert. Dus als het niet goed gaat met die beheerder, ben jij je inleg kwijt.

Investeren in goud: hoe pak je het aan?

Wie overweegt te investeren in goud, heeft verschillende opties. De meest directe is het kopen van fysiek goud in de vorm van munten of goudbaren bij erkende handelaren (bij voorkeur met LBMA-keurmerk). Veilige opslag is daarbij belangrijk.

Een alternatief is beleggen via goud-ETF’s of beleggingsfondsen, waarmee je via de beurs kunt meedoen zonder fysiek goud aan te schaffen. Wie meer risico wil nemen, kan investeren in goudmijnbedrijven of derivaten. Maar die bewegen vaak nóg sterker dan de goudprijs zelf. In alle gevallen geldt: begin met een klein deel van je vermogen, zorg voor spreiding en laat je goed adviseren.

Crypto, aandelen en vastgoed

De inflatie in Nederland is hoger dan die van de meeste andere Europese landen. Elke dag wordt je spaargeld minder waard. Sparen op de bank levert nauwelijks iets op, daarom is het aantrekkelijk om alternatieven te onderzoeken.

Sommige beleggers kiezen voor cryptovaluta, zoals bitcoin, omdat die schaars is en niet door centrale banken wordt aangestuurd. De koers is echter veel volatieler dan goud, waardoor de risico’s groter zijn. Ook vastgoed wordt vaak gezien als een waardevaste belegging, vooral in tijden van geldontwaarding. Daarnaast spreiden sommige beleggers hun vermogen via aandelen in solide bedrijven, grondstoffen of obligaties. Waar je ook voor kiest, of dat nu goud, aandelen of crypto is, let altijd op het risico en spreid dat zoveel mogelijk.

Reacties