Financiële fout: ‘Ik betaalde de aannemer bijna alles vooruit en bleef achter met een gesloopt appartement’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Nathan (41), die dacht dat hij zijn appartement ging verbouwen, maar in werkelijkheid alleen zijn spaargeld verloor. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Nathan (41): „Twee jaar geleden kocht ik mijn eerste appartement. Een oud pand met veel potentie, maar er moest ook ontzettend veel aan gebeuren. Nieuwe keuken, nieuwe badkamer, muren eruit en vloeren erin. Ik wist dat het een groot project zou worden, maar ik dacht: als ik het meteen goed aanpak, woon ik er straks jaren met plezier.

Een aannemer met mooie praatjes

Ik ging op zoek naar een aannemer en vond via internet iemand die direct vertrouwen wekte. Hij had mooie foto’s van eerdere projecten, sprak overtuigend en zei precies wat ik wilde horen: ‘We regelen dit snel en strak, u hoeft zich nergens zorgen om te maken.’ Het klonk allemaal fantastisch. Hij stuurde een offerte en vroeg om een aanbetaling van 75 procent, zodat hij materialen kon inkopen en mensen kon inplannen. Ik twijfelde even, maar dacht: dit hoort erbij. Dus maakte ik het volledige bedrag over.

In de eerste week gingen ze aan de slag in mijn appartement en werden er meerdere muren opengebroken. Ook werden de oude keuken en badkamer gesloopt. Daarna werd het stil. Geen telefoontjes, geen appjes en geen aannemer. Toen ik eindelijk iemand te pakken kreeg, kreeg ik vage excuses over leveringen die vertraagd waren. De week daarna: radiostilte. Tot ik opeens hoorde dat zijn bedrijf failliet was verklaard. Mijn geld? Weg. Mijn appartement? Een ravage.

Dubbele kosten

Het voelde alsof de grond onder mijn voeten wegzakte. Ik had niet alleen mijn spaargeld kwijtgespeeld, ik zat ook met een half gesloopt appartement waar ik niet in kon wonen. Uiteindelijk moest ik een nieuwe aannemer inschakelen, die eerst de schade moest herstellen voordat hij überhaupt aan de verbouwing kon beginnen. Alles werd twee keer zo duur en duurde maanden langer.



Ik schaamde me kapot dat ik zo naïef was geweest. Ik dacht dat ik slim bezig was door alles meteen te regelen, maar het tegenovergestelde bleek waar. Mijn appartement is nu, dankzij een andere aannemer, eindelijk af, maar de pijn van dat verlies voel ik nog steeds in mijn portemonnee.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Dit is zo’n verhaal waarvan je denkt (en hoopt!): dit overkomt mij niet. Nathan had mooie plannen, wilde doorpakken en trof een aannemer die hem precies vertelde wat hij wilde horen. Dat gaf hem vertrouwen. Maar juist bij grote bedragen en ingrijpende projecten is vertrouwen niet genoeg.

Want wat Nathan meemaakte, gebeurt vaker dan je denkt. Aannemers met mooie praatjes, voorschotten die verdwijnen, werk dat niet wordt afgemaakt. En omdat er geen stevige afspraken zijn, sta je met lege handen.

Wat kun je doen om jezelf beter te beschermen tegen dit soort situaties?

1. Betaal nooit het hele bedrag vooraf

Een aanbetaling van 10-30 procent is vrij normaal, maar niet meer dan dat. Spreek duidelijke betaalmomenten af: bijvoorbeeld één deel bij aanvang, één deel halverwege (bij een meetbare mijlpaal) en het laatste pas als alles echt is opgeleverd. Geen oplevering = geen betaling.

2. Zet afspraken zwart op wit

Wat gebeurt er als er vertraging is? Of als het werk niet wordt afgemaakt? Is er een concrete opleverdatum afgesproken? En wat zijn de garanties? Laat altijd een contract opstellen; online vind je talloze modellen. Zonder duidelijke afspraken heb je juridisch vaak geen poot om op te staan.

3. Check de aannemer

Google de bedrijfsnaam, bekijk of het bedrijf actief is bij de KvK, zoek naar reviews of klachten. Vraag om referenties en bel ze ook echt. Twijfel je? Check of de aannemer is aangesloten bij een keurmerk als BouwGarant. Zij bieden extra ondersteuning bij faillissementen.

4. Houd vinger aan de pols

Hoe betrouwbaar iemand ook lijkt: blijf zelf meekijken. Stel vragen, vraag om updates, en geef aan wat je verwacht.

Je hoeft echt niet van het slechte uit te gaan om tóch goede afspraken te willen maken. Zeker niet als het over tienduizenden euro’s en je eigen woning gaat. Nathan dacht dat hij het goed geregeld had, maar had zichzelf nét iets beter moeten beschermen.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

