Financiële fout: ‘Ik betaal nog steeds voor een domeinnaam die ik ‘ooit’ nodig zou hebben voor mijn bedrijfsidee’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Sophie (34), die dacht dat ze een veelbelovend bedrijfsidee had en er direct een domeinnaam voor kocht, maar dat zekerheidje kost haar nu al jaren geld. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

Sophie (34): „Een paar jaar geleden kreeg ik ineens een briljant idee voor een eigen bedrijf. Het leek zo logisch: een online platform waar mensen hun creatieve projecten konden verkopen en delen. Ik was enorm enthousiast en wilde meteen alles vastleggen wat ik kon.

De domeinnaam vastleggen

Eén van de eerste dingen die ik deed, was een domeinnaam kopen. Ik vond een perfecte naam, betaalde direct een paar tientjes per jaar en voelde me enorm voorbereid. Ik dacht: als ik dit nu registreer, pakt niemand het van me af. Bovendien kocht ik meteen een hostingpakket en een premium thema, zodat de website er professioneel uitzag. Het idee dat alles al klaar stond, gaf me een enorm gevoel van voldoening.

Alleen… het idee kwam nooit verder. Ik dacht dat ik er snel mee aan de slag zou gaan, maar tussen baan, verhuizing en andere verplichtingen bleef het bedrijf gewoon een plan op papier. De website? Die staat nog steeds klaar, volledig opgebouwd, met alle pagina’s en functionaliteiten klaar, maar nog steeds offline. En iedere maand gaat er netjes 22 euro van mijn rekening voor hosting en domein.

Steek van frustratie

Drie jaar later betaal ik dus nog steeds voor een website die leeg blijft. Soms kijk ik er even op en voel ik een steek van frustratie: alles staat er, alles is klaar, maar er komt niets binnen. Het voelt als een combinatie van trots en spijt, want technisch gezien heb ik iets prachtigs neergezet… alleen heeft niemand er iets aan.

Nu nog heb ik zoiets van: zal ik er iets mee gaan doen? Of gaat dat toch nooit meer gebeuren? Ik vind het een eng idee om de website op te zeggen, want het leek zo’n goed idee. Maar toch is het ook ontzettend zonde om maar door te blijven betalen. Ik twijfel…”

Tips van Tiffany van Geldkwebbel

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Veel ondernemende types hebben dit meegemaakt: je hebt een briljant idee, koopt meteen een domeinnaam (want stel je voor dat iemand anders ermee vandoor gaat) en daarna… gebeurt er niks. Zonde!

Kosten tikken ongemerkt aan

Een domeinnaam en hosting kosten misschien geen vermogen, maar opgeteld over jaren is het zonde van je geld als er nooit iets uitkomt. Maar als er geen vervolg komt, verandert het in een stille geldlek. Want die paar tientjes per jaar, of zoals in Sophie’s geval 22 euro per maand, tikken ongemerkt toch aan.

Bovendien blijft het onbewust in je hoofd hangen: “Ooit ga ik er nog iets mee doen…” en dat geeft onnodige mentale ballast.

Mijn advies

Je moet nu heel eerlijk en streng naar jezelf kijken:

Wil je écht nog iets met dit idee doen?

Zo ja, dan is het nú tijd om in actie te komen. Maak een concrete planning. Dat hoeft niet groot of overweldigend te zijn. Begin klein: één taak per week, zoals het schrijven van een eerste blogartikel of het uitwerken van je verdienmodel. Je zult merken dat zodra je begint, de motivatie vanzelf groeit. De drempel om te starten is vaak veel hoger in je hoofd dan in de praktijk. Of durf je het los te laten?

Als je eerlijk tegen jezelf zegt dat je dit idee waarschijnlijk nooit gaat uitvoeren, dan is het beter om de domeinnaam en hosting op te zeggen. Daarmee sluit je dit hoofdstuk af, voorkom je verdere kosten én creëer je mentale rust. Geen frustratie meer elke keer dat je de afschrijving ziet. Extra optie: verkoop je domeinnaam

Misschien is je domeinnaam nog interessant voor iemand anders. Er bestaan platformen zoals Sitedeals waar je domeinen kunt verkopen. Dan verdien je er misschien zelfs nog iets aan terug.

Iedereen maakt weleens een financiële misstap, maar het belangrijkste is dat je ervan leert. Stel jezelf dus de vraag: wil ik dit idee alsnog omzetten in actie, of kies ik voor rust en stop ik met betalen? Welke keuze je ook maakt, je bent sowieso beter af dan blijven hangen in twijfel en geld laten weglekken.”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

