Financiële fout: ‘Wilde besparen door abonnementen te delen met vrienden, maar nu betaal ik voor iedereen’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Derek (32), die dacht slim te zijn door streamingabonnementen te delen, maar nu zelf overal voor opdraait. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Derek (32): „Het begon onschuldig. Een paar jaar geleden besloot ik samen met vrienden een aantal streamingdiensten te delen. Slim, toch? Iedereen betaalt een paar euro per maand en samen hebben we toegang tot alles: Netflix, Videoland, Disney+, noem maar op. Dat scheelt een hoop geld, dachten we.

Het idee was goed

In het begin leek het perfect te werken. Ik regelde de accounts, de wachtwoorden en het overzicht van wie wat moest betalen. We maakten zelfs een document om alles bij te houden. Iedereen betaalde netjes zijn deel en ik voelde me best trots dat ik dit had georganiseerd.



Maar na een tijdje begon het te haperen. Eerst vergat iemand een keer te betalen. Geen probleem, dacht ik, dat halen we de volgende maand wel in. Toen kwam er nog iemand bij, die zei: ‘Ik kijk eigenlijk bijna nooit, dus ik betaal wel weer als ik wel ga kijken.’ En weer een ander zei: ‘Ik gebruik het nauwelijks, laat maar zitten.’ Ondertussen zag ik wel dat ze gewoon series aan het bingen waren, maar dat durfden ze natuurlijk niet toe te geven.

Betaal meer dan ooit

Zo werd het steeds schever. Elke maand opnieuw ging er geld van mijn rekening af voor alle abonnementen, terwijl niemand anders nog iets overmaakte. Als ik er iets van zei, kreeg ik reacties als: ‘Ach joh, jij kijkt toch het meest’ of ‘ik gebruik het amper, dus waarom zou ik betalen?’. Inmiddels betaal ik dus in mijn eentje voor het uitgebreide pakket van Netflix, Videoland, Disney+ én Spotify. En ja, ik gebruik ze, maar niet alle vier tegelijk.

Ik wilde besparen, maar betaal nu eigenlijk meer dan ooit. Het voelt oneerlijk dat mijn vrienden er zo makkelijk mee wegkomen, terwijl ik te conflictvermijdend ben om er hard tegenin te gaan. Ik kan eigenlijk niet anders dan de helft van de abonnementen opzeggen en van de abonnementen die ik nog wel wil houden, het wachtwoord veranderen. Goedkoop bleek weer eens duurkoop.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Zo’n systeem is inderdaad slim bedacht, maar heeft wat minder slim uitgepakt. Derek wilde besparen, maar draait uiteindelijk zélf voor alles op. En dat gebeurt vaker dan je denkt. Wat begint als ‘handig delen’, eindigt nogal eens in scheve verhoudingen. Zeker als jij degene bent die het regelt (en betaalt!) en de rest het niet zo nauw neemt met de afspraken.

En hoewel het niet netjes is van zijn vrienden, krijgen ze daar ook alle ruimte voor. Niemand spreekt ze erop aan, er zijn geen gevolgen – dus waarom zouden ze stoppen? Precies daar zit ook de oplossing.

Maak het bespreekbaar

Het eerste wat ik Derek zou adviseren: maak het wél bespreekbaar. Zeg gewoon: ‘Ik merk dat ik nu alles betaal, en dat is niet wat we hadden afgesproken. Of we verdelen de kosten opnieuw, of ik stop ermee.’ Helder, vriendelijk, maar wel met een duidelijke grens.

Daarnaast: laat iedereen zélf de betaling inplannen, bijvoorbeeld via automatische overboeking op een vaste dag. Betaalt iemand niet? Dan stopt de toegang. Geen hard feelings, gewoon duidelijke afspraken.

En misschien wel het belangrijkste: herpak de regie. Jij bepaalt wat jij gebruikt, waarvoor jij wilt betalen, en wat je wel of niet wilt delen. Delen is prima, maar het moet wél van twee kanten komen. Anders zijn zij vooral aan het besparen en ben jij aan het sponsoren!”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

