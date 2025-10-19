Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik volgde een influencer met beleggingstips en verloor bijna al mijn geld’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Lars (28), die dacht dat een persoonlijke cursus van een influencer hem rijk zou maken, maar bijna alles verloor. Jasper Berkhout van spaarplatform Raisin geeft tips.

Lars (28): „Het begon allemaal op Instagram. Ik zag steeds berichten van een influencer die zich als een echte beleggingsexpert profileerde. Mooie auto’s, screenshots van gigantische winsten en verhalen van studenten die in korte tijd financieel vrij waren. Hij bood zelfs een één-op-één cursus aan: voor een paar honderd euro zou hij mij persoonlijk begeleiden. Dat leek me de investering waard.

Alles op één coin

Tijdens die cursus gaf hij me heel concrete tips. Hij wees een specifieke coin aan die volgens hem binnenkort zou ‘exploderen’. Het was nu of nooit, zei hij. Omdat ik net een vaste baan had en zo’n 12.000 euro aan spaargeld had, besloot ik hem te vertrouwen. Ik kocht voor 8000 euro van die coin en voelde me op dat moment echt een serieuze belegger.

In de eerste dagen leek het goed te gaan, maar al snel begon ik op Twitter kritische berichten te zien. Mensen noemden de coin een scam, er zou volgens sommige mensen niets achter zitten. Ik raakte in paniek en vroeg de influencer om advies. Zijn reactie: ‘Geen zorgen, dit hoort erbij. Vasthouden, want straks komt de klapper.’ Ik besloot naar hem te luisteren en maar gewoon af te wachten.

Neerwaartse spiraal

In plaats van dat de koers omhoog ging, bleef het zakken. Elke dag werd mijn inleg minder waard. Mijn 8000 euro werd 6000 euro en uiteindelijk maar 4000 euro. Uiteindelijk was er dus nog maar de helft van mijn inleg over. Mijn handen trilden als ik inlogde om mijn saldo te checken. Ik voelde me misselijk, maar bleef hopen dat hij gelijk zou krijgen en het zou bijtrekken.

Dat gebeurde helaas niet meer. Ik verkocht uiteindelijk alles, met een enorm verlies. De influencer? Die reageerde niet meer op mijn berichten en ging vrolijk verder met nieuwe cursussen verkopen. Ik voelde me naïef, bedrogen en vooral boos op mezelf. Hoe kon ik zo dom zijn?”

Tips van Jasper van Raisin

Jasper Berkhout van Raisin is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Zoals zo vaak in het (financiële) leven draait het erom dat je goed van slecht advies kunt onderscheiden. Of, om het in Insta-begrippen te stellen: let op de red flags.

Gouden berg

De eerste en meest duidelijke red flag is de ‘gouden berg’. Als het zo makkelijk zou zijn om snel veel geld te verdienen, dan zou iedereen het wel doen. Zonder gigantisch risico geen enorme rendementen. De tweede: ‘geheime kennis’. Een doorsnee ‘finfluencer’ weet niet meer dan de rest van de markt. Onderzoek laat zien dat passief beleggen op lange termijn vrijwel altijd meer oplevert dan actief beleggen of met coins aan de slag gaan zoals Lars deed. En de derde: ‘ondoorzichtige verkoop’. Wie op een vage manier probeert je iets (veel te duurs) aan te smeren, is gewoon een ouderwetse kwakzalver.

Lars liet zich helaas verleiden door een finfluencer die drie rode vlaggen op zak had. Vervelend en een dure les, maar hij is zeker niet de enige. Jaarlijks worden bijna anderhalf miljoen mensen slachtoffer van online oplichting. Daarom is het zo goed dat hij zijn verhaal met ons deelt en denk de volgende keer als je een wel heel bijzondere financiële tip voorbij ziet komen vooral ook aan Lars.”

Jasper Berkhout is financieel onderzoeker bij spaarplatform Raisin. Nederlandse spaarders kunnen via dit platform gratis onbeperkt spaarrekeningen en spaardeposito’s openen bij banken in Europa tegen hoge spaarrentes.

