Zorgkosten rijzen de pan uit: zoveel geeft een Nederlander gemiddeld jaarlijks uit

Nederlanders geven steeds meer geld uit aan zorg. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er vorig jaar 155 miljard euro is uitgegeven aan gezondheidszorg, wat neerkomt op maar liefst 8610 euro per persoon. Maar waar gaat al dat geld naartoe? En wat is de oorzaak van de stijgende uitgaven?

Waar in 2023 nog 7960 euro per persoon werd uitgegeven aan zorg, was dit vorig jaar al 8610 euro per persoon. In totaal namen de uitgaven aan zorg, inclusief kinderopvang, met 8,9 procent toe tot 155 miljard euro. Natuurlijk gaat dit om een gemiddelde en zullen er altijd mensen zij die meer of minder uitgaven.

Waar gaat het geld naartoe?

In de jeugdzorg en bij de kinderopvang stegen de uitgaven het hardst, met maar liefst 14,9 procent. De kosten gingen van 23,6 miljard euro in 2023 naar 27,1 miljard euro vorig jaar. Bij de geestelijke gezondheidszorg is ook een forse stijging te zien, van 10 procent.

Binnen de verpleging en verzorging valt op dat de ouderenzorg snel stijgt. In 2024 namen de uitgaven in de thuiszorg bij ouderen met meer dan 20 procent toe. Dat is maar liefst twee keer zoveel als de zorg bij instellingen, zoals verzorgings- en verpleeghuizen. De uitgaven bij deze instellingen liggen wel nog steeds vier keer hoger dan bij de zorg aan huis.

Verklaring voor snelle stijgingen

Dat de uitgaven aan zorg zo snel stijgen, heeft volgens het CBS deels te maken met de hogere tarieven binnen de zorg. De prijzen stegen met maar liefst 6,4 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Daarnaast is het aantal voltijdsbanen ook toegenomen: in het laatste kwartaal van 2024 waren er bijvoorbeeld 6 tot 7 procent meer fulltime-werkenden in de jeugdzorg en het sociaal werk dan in het jaar ervoor.

De uitgaven aan de zorg vormen 13,8 procent van de totale Nederlandse economie. Dat betekent dat van elke 7 euro ongeveer 1 euro naar de zorg gaat. De uitgaven groeien sneller dan de economie.

