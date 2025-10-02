Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dynamisch energiecontract blijkt alleen in dit geval veel voordeel op te leveren

Een dynamisch energiecontract sluit je af in de hoop flink wat geld te kunnen besparen. Maar wat blijkt? Die besparing is het grootst als je niet alleen zonnepanelen hebt, maar ook apparaten om de energie weer aan terug te leveren. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Zonneplan.

Dynamische energiecontracten winnen aan populariteit: sinds 2023 is het aantal dynamische contracten in Nederland ruimschoots verdubbeld. Maar bespaar je daadwerkelijk veel met zo’n contract? Adviesbureau Roland Berger deed daar in opdracht van Zonneplan onderzoek naar. Zij keken naar de rendabiliteit van dynamische energiecontracten van juli 2024 tot en met juni 2025. Hiervoor werd gekeken naar het aantal dynamische contracten onder Nederlanders, het maximaal te behalen voordeel en de voorwaarden die daarvoor gelden.

Wat is een dynamisch energiecontract? Een dynamisch energiecontract is een contract waarbij de prijzen voor elektriciteit en gas dynamisch zijn, oftewel veranderlijk. Dat betekent dat de stroomprijs per uur- en bij sommige leveranciers zelfs per kwartier- verandert. Voor gas zijn er dagelijks nieuwe tarieven en de energieprijzen zijn gelijk aan de handelsbeurs voor energie. De stroom- en gastarieven worden één dag van tevoren bekendgemaakt. Om 15.00 uur kun je zien wat de tarieven voor de volgende dag zijn. Hoe meer vraag, hoe hoger de prijs en vice versa.

Wanneer is het voordeel van een dynamisch energiecontract het sterkst?

En wat bleek? Vooral huishoudens die naast zonnepanelen ook beschikken over een warmtepomp en/of een thuislader, profiteren sterk: voor deze groep was een eenjarig vast contract het afgelopen jaar tot wel 40 procent duurder dan een dynamisch contract. Voor meerjarige of variabele contracten kan dit oplopen tot 50 procent.

Voor een doorsnee huishouden zonder specifieke elektrische voorzieningen kwam het voordeel van een dynamisch contract ten opzichte van een vast contract tussen juli 2024 en juni 2025 uit op slechts 5 procent. Bij huishoudens met zonnepanelen en een thuislader of warmtepomp liep dit op tot 29 à 49 procent. Wanneer rekening wordt gehouden met de recent gestegen terugleverkosten bij vaste contracten, loopt het voordeel voor zonnepaneeleigenaren zonder warmtepomp of thuislader op tot gemiddeld 150 euro per jaar.

Komende jaren nog meer voordeel

Het onderzoek laat ook duidelijk zien dat het voordeel van een dynamisch contract de komende jaren alleen maar groter wordt. Vanaf 2027 verdwijnt namelijk de salderingsregeling. Huishoudens met een vast of variabel contract krijgen dan vrijwel niets meer voor hun teruggeleverde stroom. Bij een dynamisch contract mag de energiebelasting ook niet meer worden gesaldeerd, maar ontvang je wél altijd de actuele groothandelsprijs, zonder extra terugleverkosten. Voor een gemiddeld huishouden met zonnepanelen kan dat, bij gelijkblijvende tarieven en prijzen, zo’n 175 euro per jaar schelen.

