Cryptofraude neemt snel toe, ook Bas en Ron de dupe: ‘Ik ben voor meer dan 1 miljoen opgelicht’

Cryptofraude neemt flink toe en de handhaving loopt achter de feiten aan. Dat constateerde tv-programma Meldpunt Actueel gisteravond. Bas en Ron durfden in de uitzending toe te geven dat zij beiden voor meer dan 1 miljoen aan bitcoin zijn opgelicht.

Vorig jaar werd 25 miljoen euro schade door cryptofraude gemeld en de zorgen om de toename van deze vorm van oplichting zijn groot. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldt in Meldpunt Actueel hoe ingewikkeld het is om deze fraude met cryptogeld, zoals bitcoin, tegen te gaan.

186 slachtoffers van cryptofraude in 2024 opgespoord

Vorig jaar werden in ons land 186 slachtoffers van cryptofraude opgespoord, schreef Metro eerder. Het ging om approval phishing. Bij deze vorm van fraude met crypto geven mensen die de dupe zijn, zonder dat ze het doorhebben toestemming aan de oplichter om hun cryptorekening te beheren. Jesse Brobbel van politie Rotterdam zei in het NOS Radio 1 Journaal toen: „Waar het heel simpel op neerkomt, is dat dit een vorm van fraude is waarbij het slachtoffer een soort goedkeurings-documentje ondertekent. Daarmee krijgt de oplichter dan toestemming om de crypto-rekening van dat slachtoffer te beheren.”

Bas de dupe van cryptofraude

In Meldpunt Actueel vertelt de 42-jarige Bas Zijlstra hoe hij voor een miljoen euro aan bitcoin is opgelicht. Hij had dit geld verdiend door de verkoop van zijn huis. Bas begon aan een financieel avontuur (ook in goud), nadat hij benaderd werd door een zekere Mark Gramms. De man met ‘de beste bedoelingen’ blijkt echter uit op cryptofraude. Zijn slachtoffers Bas werd verleid om duizenden euro’s in bitcoin te investeren. Hij moet steeds meer inleggen: uiteindelijk meer dan een miljoen euro, omdat er zo’n mooie kans zou zijn. „Dat hebben we toen gedaan… tja. Nu ik het hardop zeg, oehhh.”

Maar dan spat de zeepbel uit elkaar en blijkt Bas opgelicht. Al zijn geld is weggesluisd naar een internationaal opererende oplichtersbende. Een kennis zei kort daarvoor al: „Je wordt gepiepeld, je wordt genaaid.” Voor Bas „verdween de vloer” onder zijn voeten.

Honderd rode vlaggen tegengekomen

Cryptofraude overkwam ook de gepensioneerde Ron de Hoog. Hij belegt twee miljoen euro, gedeeltelijk met geleend geld, terwijl hij eigenlijk helemaal geen zin in bitcoin had. Maar ja, hij liet zich door mooie praatjes overhalen. De Hoog raakt diep in de schulden, moet zijn woning verkopen en verliest zelfs zijn familie door alle financiële problemen. Ook ervaren beide slachtoffers het gebrek aan hulp na de ontdekking van de fraude. Ron lijkt een verstandige man als je hem hoort spreken en dat verwijt hij zichzelf ook: „Onderweg ben ik wel honderd rooie vlaggen tegengekomen.”

Sinds 1 januari is er een nieuwe Europese cryptowet van kracht, die consumenten meer bescherming moet bieden. Wat daar in de praktijk van terechtkomt, moet nog blijken. Marius Hupkes, advocaat van Bas en Ron, ziet ook dat het lastig is en daarom ging het wat hem betreft fout bij zijn toch intelligente cliënten: „Cryptofraude is enorm geraffineerd en professioneel opgezet met de allerbeste technologie die je je kunt voorstellen.”

Ben je er toch benieuwd naar? Lees dan Metro’s verhaal ‘Crypto voor beginners, slimme investering of financiële valkuil?’ We spraken daarvoor met met twee crypto-experts: Frank Knopers, financieel analist bij Boon & Knopers Advisory, en Ruben Middelhoven, expert in veilige crypto-opslag bij BTC Direct Shop.

Meldpunt Actueel kun terugkijken op NPO Start.

Reacties