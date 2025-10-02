Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Cao-lonen stegen minder hard, zoveel geld kregen mensen met een cao erbij

De cao-lonen in Nederland zijn in het derde kwartaal minder hard gestegen dan een jaar eerder.

„De rek is er nu misschien wel uit.”

De cao-lonen in Nederland stegen in 2024 nog het hardst in ruim 40 jaar.

Cao-lonen minder hard gestegen

Afgelopen kwartaal namen de lonen met 4,6 procent toe vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar. Een jaar geleden stegen die nog met 6,8 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Gecorrigeerd voor inflatie stegen de cao-lonen het afgelopen kwartaal met 1,6 procent. Het CBS meldt daarbij dat naast de loonstijging de inflatie ook afnam. In de eerste helft van dit jaar kwam de voor inflatie gecorrigeerde loonstijging uit op 1,7 procent en in heel 2024 op 3,3 procent.

💶 Wat is een cao-loon? Het cao-loon is het uurloon inclusief bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, dat vastgelegd is in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Afspraken in een cao zijn doorgaans gunstiger voor werknemers dan wettelijke regels.

Verschillen per sector

Driekwart van de werknemers valt volgens het statistiekbureau onder een cao. Bij informatie- en communicatiebedrijven stegen de salarissen het hardst. De lonen in die sectoren gingen met 6,6 procent omhoog, na een stijging van 6,2 procent het jaar daarvoor. Werknemers in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten gingen er het minst op vooruit. Hun cao-lonen stegen met 2,1 procent, nadat zij er vorig jaar 7,7 procent bij kregen.

Ook werknemers bij particuliere bedrijven en gesubsidieerde organisaties, vooral zorginstellingen, zagen hun lonen harder stijgen dan gemiddeld. Bij particuliere organisaties nam het loon met 4,8 procent toe en bij gesubsidieerde instellingen met 5,1 procent. Dat zijn wel lagere percentages dan in 2024.

‘Lonen al zo hard op rij gestegen’

Dat de lonen nog steeds stijgen, heeft onder meer te maken met de krappe arbeidsmarkt. Ook houden de lonen de inflatie bij. Maar de arbeidsmarkt is wel minder krap dan voorheen, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein Van Mulligen tegen de NOS. En dan neemt de loonstijging iets af. „De lonen zijn nu al zo lang op rij zo hard gestegen. De rek is er nu misschien wel uit.” Toch ziet het er voor de koopkracht volgens hem nog steeds goed uit: de lonen stijgen nog steeds harder dan de prijzen.

