Boodschappen als vlees en koffie wéér duurder, hoe is dat zo gekomen?

Misschien heb je het wel gemerkt in de supermarkt, maar de boodschappen zijn de afgelopen tijd weer duurder geworden. Alles wat je in je mandje of karretje gooit, kostte in september 3,3 procent meer dan dezelfde maand een jaar eerder. In Nieuws van de Dag werd gisteravond besproken hoe dat nou komt.

Nieuwsberichten over boodschappen die duurder zijn dan eerder, blijven de websites en kranten maar halen. Ook bij Metro: zo kwamen ‘inflatie daalt licht, maar boodschappen en benzine blijven duur’ en ‘Nederland Europees kampioen hoge prijzen‘ de afgelopen maand nog langs.

🥩 Uitschieters dure boodschappen De volgende producten stegen volgens De Telegraaf het snelst in prijs ten opzichte van september 2024: Rundvlees: 33,5 procent duurder

Koffie: 22,4 procent

Chocolade: 19 procent

Postzegels: 14,9 procent

‘Kalfsvlees heeft te maken met de krimp van onze veestapel’

Financieel journalist Martin Visser legt uit hoe die prijsstijging van boodschappen en vlees in het bijzonder is gekomen: „Rund- en kalfsvlees om precies te zijn. Er zijn allerlei bewegingen, maar bij rundvlees is het aanbod vanuit Amerika bijvoorbeeld veel lager. Het heeft ook te maken met een slecht seizoen qua vleesvoer, dat is een internationale ontwikkeling. Kalfsvlees heeft weer te maken met de krimp van onze veestapel, waar we in Nederland niet de enige in zijn. Dat is in West-Europa vrij breed en is maar een voorbeeld. Koffie heeft met oogsten te maken, dus niet alles in de handen van Den Haag.”

De SP ziet wel wat in een max op prijzen van boodschappen. Fractievoorzitter Jimmy Dijk legt in de video hierboven uit hoe hij dat voor zich ziet. De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) zou dan eerst onderzoek naar de opbouw van boodschappenprijzen moeten doen. Dat wil het ACM overigens zelf ook graag uitvoeren, bleek twee weken geleden. Wat de SP betreft wordt btw op een groot deel van de boodschappen afgeschaft.

