Er is een meevaller, maar de ‘zorgpremie gaat boven de 200 euro per maand uitkomen’, stellen experts

Onlangs kwam zorgverzekeraar DSW – traditiegetrouw – als eerste naar buiten met nieuws over de zorgpremie voor het komende jaar. Een meevaller: ze verhogen de premie níet. Maar volgens experts bij Nieuws van de Dag is dat slechts ‘uitstel van executie’: volgens hen gaan Nederlanders op den duur meer dan 200 euro per maand betalen voor hun zorgverzekering.

Op dit moment betalen klanten van DSW 158,50 euro per maand en dat blijft komend jaar dus gelijk. Vorig jaar verhoogde de verzekeraar de basisverzekering nog met 9,50 euro per maand. Ook in de zeven jaren daarvoor steeg de premie telkens. Dat de premie nu gelijk blijft, is volgens DSW vooral te danken aan een ingreep van de overheid.

Zorgpremie stijgt in prijs

Dat er nu sprake is van een meevaller, betekent niet dat dat de komende jaren ook zo zal zijn. Sterker nog, financieel journalist Martin Visser van De Telegraaf zegt bij Nieuws van de Dag dat deze meevaller „niks zegt over wat ons te wachten staat”. Meestal gaat de zorgpremie met ongeveer tien euro per jaar omhoog. Visser: „De gezondheidszorg is heel erg aan het uitdijen en is inmiddels een kwart van de Rijksbegroting. Mensen merken dat in de premie die ze maandelijks betalen, maar op je loonstrookje is ook een deel geserveerd voor ziektekosten. Dat kan een flinke hap uit je loonruimte zijn.”

Dat de zorgpremie stijgt, komt deels omdat de Nederlandse bevolking steeds ouder wordt. Dat is goed nieuws, maar zorgt ook voor meer langdurige zorg. Als we de stijgende lijn van de zorgpremie van afgelopen jaren volgen, betalen Nederlanders in 2030 maandelijks een bedrag van boven de 200 euro.

