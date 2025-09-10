Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verschil in vaste lasten loopt op tot wel 2000 euro per gemeente (hier betaal je het minst en hier het meest)

Als je geld wil besparen wordt er vaak geadviseerd om kritisch te kijken naar je vaste lasten. Maar heeft dat wel zin? Een analyse van Overstappen.nl laat namelijk zien dat Nederlandse huishoudens afhankelijk van waar ze wonen sterk uiteenlopende bedragen kwijt zijn aan hun vaste lasten. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste gemeenten kan zelfs oplopen tot bijna 2000 euro per jaar.

Hoeveel je kwijt bent aan je vaste lasten heb je dus lang niet altijd zelf in de hand, het is sterk afhankelijk van je waar je woont. Het aandeel van het inkomen dat naar vaste lasten gaat, verschilt sterk per gemeente. In Blaricum blijkt 6 procent van het netto-inkomen naar gemeentelijke belastingen, verzekeringen en energie te gaan. In Heerlen is dit aanzienlijk meer: daar gaat 15 procent van het netto-inkomen naar gemeentelijke belastingen, verzekeringen en energie. De woonlasten zoals huur en hypotheek zijn hier overigens niet in meegenomen.

Sterke verschillen in vaste lasten

Ook blijkt het niet altijd mogelijk om op je autoverzekering te beknibbelen. De premie die je hiervoor betaalt blijkt ook sterk afhankelijk te zijn van waar je woont. De tien duurste gemeenten voor een autoverzekering bevinden zich allemaal in of rond de Randstad. In Den Haag ben je als autobezitter het duurst uit: een 25-jarige bestuurder met twee schadevrije jaren voor een WA-verzekering van een vijftien jaar oude Volkswagen Polo (25.000 km op de teller) is in Den Haag een maandbedrag van 92,77 euro kwijt.

Op Terschelling betaalt dezelfde automobilist slechts 45,72 euro per maand voor een WA-verzekering. De premieverschillen tussen de duurste en goedkoopste gemeenten kunnen oplopen tot wel 41 procent. Op jaarbasis komt dat neer op een verschil van ruim 250 euro.

De hogere bedragen in de stad hebben te maken met het hogere risico. Meer verkeer leidt nu eenmaal tot meer schade en een grotere kans op diefstal of vandalisme. Verzekeraars berekenen dit hogere risico door in de premie.

Woonverzekeringen

Ook bij woonverzekeringen lopen de kosten flink uiteen. Zo betaal je voor een verzekerd bedrag van 100 euro een opstal- en inboedelverzekering op Terschelling of Schiermonnikoog iets meer dan 10 euro per maand. In Blaricum is dat aanzienlijk meer: daar betaal je voor dezelfde verzekering 53 euro per maand. Hierbij speelt het aandeel huurders en woningbezitters een grote rol: huurders sluiten zelf geen opstalverzekering af en betalen dus ook minder.

Energiekosten en zorgverzekering

Qua energiekosten ben je ook afhankelijk van de gemeente waarin je woont. Je woonplaats bepaalt namelijk welke regionale netbeheerder je hebt. Deze tarieven kunnen per beheerder verschillen, waardoor je rekening hoger of lager kan uitvallen. Zo betaal je bij de ene netbeheerder in Overijssel 147,35 euro per jaar, terwijl dit bedrag bij een ander kan oplopen tot 155,24 euro per jaar.

Bij zorgverzekeringen is een vergelijkbaar verschil te zien. Inwoners in gemeenten als Delft, Westland en Schiedam zijn gemiddeld 158,50 euro per maand kwijt aan hun zorgpremie. Terwijl inwoners in Friesland, Drenthe en Flevoland gemiddeld de laagste premie betalen, namelijk 149,50 euro per maand.

Belangrijke tip

Hoewel je niet dus niet altijd invloed kunt uitoefenen op je vaste lasten, is het volgens schadeverzekeringsexpert Jeremy Broekman wel slim om zo nu en dan je kosten onder de loep te nemen. „Deze cijfers maken duidelijk dat vaste lasten sterk samenhangen met de regio waarin men woont. Daar valt niet altijd invloed op uit te oefenen, maar het is wel belangrijk om regelmatig te bekijken welke keuzes wél mogelijk zijn. Bij verzekeringen en energiecontracten bestaan grote prijsverschillen, soms tot honderden euro’s per jaar. Door jaarlijks te controleren of de huidige voorwaarden nog aansluiten bij de situatie van het huishouden, kan worden voorkomen dat onnodig te veel wordt betaald.”

