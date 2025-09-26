Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Prijsverschil A-merken en huismerken nóg groter geworden

Wéér is het prijsverschil tussen huismerken en A-merken opgelopen. Hierdoor stoppen consumenten steeds vaker huismerken in hun boodschappenmandje, blijkt uit cijfers.

Boodschappen zijn (te) duur in Nederland, is al jaren een veelgehoord sentiment. Levensmiddelen waren in augustus 3,7 procent duurder dan een jaar geleden, blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. Vooral koffie (22 procent), vlees (8 procent) en zuivel (5 procent) stegen in prijs.

De Europese Centrale Bank (ECB) stelde gisteren dat de prijs van voedsel veel harder is gestegen dan die van andere consumentenproducten. Een van de oorzaken is de sterke stijging van de prijzen voor energie en kunstmest door de oorlog in Oekraïne. Daarna liepen ook de loonkosten in de voedingsmiddelenindustrie op. Ook zijn de kosten voor grondstoffen als olijfolie en cacao sterk gestegen, wat deels verband houdt met klimaatverandering.

🛒 Onderzoek naar prijzen voor producten in supermarkten De Autoriteit Consument & Markt (ACM) begint een onderzoek naar de prijzen van producten in Nederlandse supermarkten. Volgens de toezichthouder zijn er signalen dat sommige boodschappen over de grens goedkoper zijn dan in Nederland. De waakhond wil meer inzicht krijgen in de manier waarop de prijzen tot stand komen en of er marktproblemen zijn die leiden tot hogere prijzen. Daarbij kijkt de ACM bijvoorbeeld naar de winstmarges van leveranciers en supermarkten, mogelijke verklaringen voor hoge of lage marges en prijsverschillen tussen producten in Nederlandse supermarkten en die in andere landen.

Consumenten kiezen vaker voor huismerken

De duurdere boodschappen leiden ertoe dat consumenten tegenwoordig vaker naar huismerken grijpen, schrijft Het Financieele Dagblad. Uit data van marktonderzoeker NIQ blijkt dat bijna 60 procent van de omzet van Nederlandse supermarkten komt van huismerken. Onderzoeker Ruud Contijn noemt het in de krant een „trendbreuk”, omdat A-merken altijd de grootste inkomsten opleverden voor supermarkten. Volgens hem zijn huismerken kwalitatief beter geworden, maar is de lagere prijs de doorslaggevende reden.

Naast dat huismerken goedkoper zijn, stijgen ze ook minder hard in prijs. Was het prijsverschil tussen huismerken en A-merken drie jaar geleden nog 34 procent, nu is dat 40 procent. Volgens Rabo-analist Sebastian Schreijen werden A-merken in drie jaar tijd 31 procent duurder en huismerken ‘maar’ 20 procent. Overigens zijn er wel verschillen tussen producten. Bij olijfolie scheelt het nauwelijks, bij bier of energiedrank kan het A-merk meer dan het dubbele kosten.

Waarom zijn A-merken zo duur?

Er zijn meerdere verklaringen voor de dure A-merken. Volgens Schreijen hebben supermarkten de prijzen van A-merken verhoogd, zodat het huismerk er beter uitspringt. Daar kunnen supermarkten uiteindelijk meer marge op pakken. Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing aan Nyenrode Business Universit, wijst erop dat A-merkleveranciers meer kosten maken, bijvoorbeeld voor marketing. En dat wordt in de prijs doorberekend.

Koen de Jong, oprichter van IPLC, een consultancykantoor voor de sector van huismerkfabrikanten stelt dat A-merken niet zozeer veel duurder zijn geworden, maar dat huismerken vooral goedkoop zijn gebleven. Dat zou komen omdat Albert Heijn en Jumbo de concurrentie van Lidl in hun nek voelen hijgen.

Maar supermarkten kunnen volgens Koeleweijer uiteindelijk toch niet zonder A-merken. „Het A-merk lokt de consument de supermarkt in.” We zijn in Nederland allemaal verslaafd aan A-merken, stelde Arjen Lubach al eens. Omdat we „onredelijk gek” zijn op A-merken, hebben fabrikanten volgens hem te veel macht. Daardoor zouden ze bijvoorbeeld hogere prijzen aan Nederlandse supermarkten rekenen dan aan Duitse.

Reacties