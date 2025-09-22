Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders nog steeds somber over economie: vertrouwen ver onder gemiddeld niveau

We hebben nog steeds niet veel vertrouwen in de economie en in onze eigen financiën. Voor de derde maand op rij is het consumentenvertrouwen onveranderd gebleven, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De index staat opnieuw op -32, net als in juli en augustus. Daarmee blijft het vertrouwen ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, dat op -10 ligt.

Niet veel vertrouwen in de economie

Na een voorzichtig herstel sinds het dieptepunt in oktober 2022 stokte de verbetering in de loop van 2024. Toen leek het consumentenvertrouwen langzaam uit het dal te kruipen, maar de afgelopen maanden vlakte die beweging af.

Historisch gezien ligt het huidige niveau nog steeds bijzonder laag. In januari 2000 stond de index op een recordhoogte van +36, terwijl consumenten in september en oktober 2022 juist het somberst ooit waren met -59.

Nederlanders verwachten weinig veranderingen

Consumenten keken in september iets negatiever terug op de economie dan een maand eerder. Het oordeel over de economische situatie van de afgelopen twaalf maanden verslechterde licht.

Tegelijkertijd bleef het vertrouwen in de economie voor de komende twaalf maanden gelijk. Dat wijst erop dat Nederlanders weinig verandering verwachten, al overheerst nog altijd een pessimistische toon.

Grote aankopen blijven lastig in deze economie

Het moment om grote aankopen te doen, zoals meubels, auto’s of elektronica, wordt nog steeds als ongunstig ervaren. Dat beeld is niet veranderd ten opzichte van augustus.

Toch is er ook een lichtpunt, want consumenten zijn wel iets optimistischer over hun eigen financiële situatie in het komende jaar. Voor de afgelopen twaalf maanden bleef dat oordeel gelijk.

Pessimisme houdt aan

Volgens economen speelt de hoge inflatie van de afgelopen jaren nog steeds mee in het lage vertrouwen in de economie. Hoewel de prijsstijgingen inmiddels zijn afgevlakt, voelen veel huishoudens die druk nog altijd in hun portemonnee. Daarbij zorgt de onzekerheid over de economie, zoals de woningmarkt en de energierekening, voor blijvende terughoudendheid.

Het consumentenvertrouwen is een belangrijke graadmeter, omdat het vaak invloed heeft op het bestedingspatroon. Wie weinig vertrouwen heeft, stelt grote aankopen uit en houdt de hand vaker op de knip. Daardoor kan een laag vertrouwen de economische groei afremmen.

