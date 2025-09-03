Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederland Europees kampioen hoge prijzen: ‘Dat is al zo sinds de euro en het is geen goed nieuws’

Boodschappen werden de afgelopen maand weer 2,8 procent duurder ten opzicht van een jaar eerder. Nu gebeurt dat wel vaker, maar Nieuws van de Dag signaleerde gisteravond dat Nederland ‘Europees kampioen hoge prijzen is’. En dat al sinds de invoering van de euro. Waarom is bij ons alles zo duur en de inflatie steeds hoger dan ergens anders?

Financieel verslaggever van De Telegraaf Martin Visser ging in Nieuws van de Dag op de hoge prijzen in. Waarom gaan die prijzen in Nederland harder omhoog dan in andere Europese landen om ons heen? „Het leek een recent fenomeen”, zegt Visser, „maar het is al een hele tijd gaande. Sinds de start van de euro is dat al structureel het geval.”

💶 Hoge prijzen hier en elders Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stegen prijzen in de Eurozone sinds 1999 met 69 procent. In Nederland is sinds 1999 alles gemiddeld 81 procent duurder geworden.

‘Hoge prijzen geen goed nieuws’

„Het is nogal wat”, ziet Martin Visser over de hoge prijzen. „Het goede nieuws is dat de economie in Nederland, vergeleken het Eurogebied, veel beter draait. We hebben een hele krappe arbeidsmarkt (in deze maand kun je trouwens het beste solliciteren, red.), we lopen tegen de grenzen van onze economie aan. Dat duwt de prijs omhoog. Het slechte nieuws is dat we met een hele groep landen in die euro zitten, die dankzij die ene euro economisch gezien allemaal op elkaar zouden moeten gaan lijken. Dat is domweg niet gebeurd. Het is slecht nieuws voor ons.”

Hij vervolgt: „Normaal gesproken heb je de Centrale Bank die via de rente voor jou kan proberen de inflatie te bestrijden. Maar de Centrale Bank heeft dat uitbesteed aan Frankfurt (Europese Centrale Bank, red.) en die doet dat voor het hele Eurogebied. Niet alleen voor ons. In een periode dat alle andere landen inmiddels hun inflatie weer in de tang hebben, zitten wij nog met een relatief hoge inflatie.”

Moeten we dan terug naar de gulden?

Presentator Thomas van Groningen vraagt of we het jaren geleden niet bij de gulden hadden moeten houden. Zouden de hoge prijzen er dan nu niet zijn? Visser wist dat Van Groningen daarmee zou komen en vindt dat we het niet meer over de gulden moeten hebben: „Ik hoorde je in een intro zeggen dat Europa overal de schuld van krijgt en snap dat dat een lekkere introtekst is. Het gaat er vooral om dat bij de start van de euro de grondleggers daarvan de vaste overtuiging hadden van: als we die landen maar bij elkaar stoppen met één munt en één Centrale Bank, dan klonteren we vanzelf aan elkaar. We kunnen natuurlijk zien, alleen tijdens de vakantie al, dat dat niet het geval is. De economie van Duitsland, Frankrijk, Italië, het is volstrekt anders.”

In de video hierboven zegt Martin Visser wat er in Nederland door de hoge prijzen dan wél moet gebeuren. Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Mona Keijzer vertelt hoe er vanuit het demissionaire kabinet naar wordt gekeken.

