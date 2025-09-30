Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Sociale activiteiten drukken op de portemonnee: dit kost samenzijn ons gemiddeld per maand

Samen uit eten, naar een verjaardag of een avondje bioscoop: sociale activiteiten creëren verbondenheid en maken ons gelukkiger. Maar het kost vaak ook geld, en dat levert financiële stress op. Vooral bij jongeren en mensen met een laag inkomen.

Dat blijkt uit het verdiepingsonderzoek De prijs van samenzijn van de Nationale Monitor Geldzorgen, een initiatief van het ministerie van Financiën.

Meer uitgeven dan je wilt

Maar liefst 91 procent van de Nederlanders geeft weleens meer uit aan een sociale activiteit dan eigenlijk de bedoeling was. Bij 27 procent gebeurt dat vaak, en onder jongvolwassenen zelfs bij de helft (51 procent). Redenen? Groepsdruk, of gewoon omdat je er op het moment zelf niet over nadenkt.

Een deel van de mensen voelt zich achteraf bezwaard door die extra kosten, maar bijna de helft vindt het tóch de moeite waard. Vooral jongeren ervaren ondanks de pijn in de portemonnee ook meer verbondenheid met hun vrienden of familie.

Dit kost samenzijn ons per maand

Gemiddeld schatten Nederlanders hun sociale uitgaven op 124 euro per maand. De meesten (53 procent) komen uit tussen de 50 en 150 euro. Jongeren en midden-volwassenen geven meer uit dan 55-plussers, mensen met een hoger inkomen meer dan lage inkomens. Voor die laatste groep is het bedrag relatief zwaar om te dragen: hun andere uitgaven nemen een groter deel van hun budget in beslag.

Toch voelt deelname aan betaalde activiteiten voor veel mensen belangrijk: 37 procent van de Nederlanders vindt dat je zulke uitjes nodig hebt om echt mee te doen in de maatschappij. Vooral mensen die sociale activiteiten moeten overslaan vanwege geld (12 procent) ervaren dit sterk.

Metro schreef eerder over de kosten van een dagje uit voor een gezin in Nederland.

Positieve effecten zijn groot

Wie vaker deelneemt aan sociale activiteiten die geld kosten, rapporteert een sterker sociaal netwerk, meer tevredenheid in het leven en een groter gevoel van verbondenheid met de maatschappij. Sociale activiteiten zijn dus meer dan gezelligheid, ze dragen bij aan welzijn en inclusie.

Toch gaat het niet bij iedereen vanzelf. 23 procent van de Nederlanders heeft te maken met geldzorgen rond sociale activiteiten en 10 procent zegt simpelweg onvoldoende geld te hebben voor belangrijke uitjes.

Hoe nu verder?

Het onderzoek maakt duidelijk dat sociale activiteiten onmisbaar zijn voor welzijn en maatschappelijke deelname. Niet voor niets rekent het Nibud de kosten van sociale participatie mee in het sociaal minimum. Daarom gaat Wijzer in geldzaken zorgen over sociale uitgaven vanaf nu structureel meten in de Nationale Monitor Geldzorgen. Voorheen lag de focus vooral op basisbehoeften zoals huur, energie, boodschappen en vervoer, maar de laatste meting laat zien dat zorgen over sociale uitgaven minstens zo hoog zijn.

De onderzoekers benadrukken dat het belangrijk is oog te houden voor betaalbaarheid: meedoen mag nooit een luxe zijn, maar moet voor iedereen bereikbaar blijven.

