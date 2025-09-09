Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Inflatie daalt licht, maar boodschappen en brandstof blijven duur

Het dagelijks leven in Nederland blijft duur. In augustus lagen de prijzen gemiddeld 2,8 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers.

Daarmee is de inflatie iets lager dan in juli, toen die nog op 2,9 procent uitkwam.

Inflatie daalt licht door prijzen meubels en vliegtickets

De lichte daling van de inflatie komt vooral doordat meubels minder hard in prijs stegen. In juli werden meubels nog 5 procent duurder, in augustus was dat beperkt tot 1,2 procent. Ook internationale vliegtickets drukten de inflatie flink. Tickets waren in augustus gemiddeld 11,8 procent goedkoper dan een jaar eerder. In juli lagen die prijzen al 7 procent lager.

Toch waren er ook productgroepen die juist meer gingen kosten. Kleding was in augustus 3,5 procent duurder dan vorig jaar, terwijl de prijzen in juli nog lager lagen dan een jaar eerder. Ook motorbrandstoffen werden duurder, wat een opwaarts effect had op de inflatie.

Ten opzichte van juli stegen de consumentenprijzen in augustus met 0,2 procent. Volgens de Europese rekenmethode (HICP) kwam de Nederlandse inflatie uit op 2,4 procent, iets lager dan de 2,5 procent in juli.

Nederland ligt nog altijd boven het gemiddelde

Opvallend is dat Nederland daarmee nog altijd boven het gemiddelde in de eurozone ligt. Daar bedroeg de inflatie in augustus 2,1 procent, tegen 2 procent in juli. Volgens het CBS komt dat doordat energieprijzen in Nederland bleven stijgen, terwijl ze in andere eurolanden juist daalden.

Daarnaast stegen hier ook de prijzen van industriële goederen, voedingsmiddelen, dranken en tabak sterker dan gemiddeld in de eurozone.

Inflatie raakt dagelijks leven

Voor veel Nederlanders blijft de inflatie merkbaar in het dagelijks leven. Ondanks de lichte daling betekent een stijging van 2,8 procent dat boodschappen, kleding en brandstof duidelijk duurder zijn dan een jaar geleden. De druk op huishoudens blijft daardoor groot, zeker nu ook andere vaste lasten zoals huur en zorgpremies dit jaar zijn gestegen.

