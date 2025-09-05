Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoe zit het met de kloof in kosten voor energie? ‘Buiten Randstad soms honderd euro duurder’

Mensen die buiten de Randstad wonen, blijken een stuk meer te betalen voor energie dan mensen binnen de Randstad. Dat kwam deze week naar voren uit onderzoek van Essent. Het verschil kan oplopen tot 105 euro per maand. Hoe zit dat precies? In Nieuws van de Dag bespreken experts het.

De kloof ligt deels aan het type huis waarin mensen binnen en buiten de Randstad wonen. In landelijke gebieden wonen mensen vaker in grotere, minder goed geïsoleerde huizen. Tegelijkertijd liggen de inkomens in die regio’s lager, waardoor het moeilijker is om te investeren in verduurzaming. Het gaat hierbij om ruim 40 procent van de bevolking, die naar schatting in 2035 geen middelen hebben voor verduurzaming.

Energierekening hoger buiten de Randstad

Ben Woldring, oprichter van GasLicht.com, is aangeschoven bij Nieuws van de Dag om dit probleem te bespreken. Uit cijfers blijkt dat vooral in het noordoosten en het zuiden van het land, met name in Limburg, een hoger percentage van het inkomen opgaat aan de energierekening. Dat gaat in sommige gevallen om meer dan 9 procent. Woldring: „Het heeft te maken met het type huis waarin mensen wonen, maar het verschil in inkomen is ook aanwezig. Mensen binnen de Randstad verdienen vaak meer dan mensen buiten de Randstad. Daarnaast wonen mensen in de Randstad vaak dichter tegen elkaar. Als je geluk hebt en er woont een oud omaatje naast je die haar huis heel warm houdt, straalt dat door.”

Presentator Thomas van Groningen is benieuwd of er een stip aan de horizon te zien is met goed nieuws omtrent de energierekening. Woldring: „De politiek moet daar echt stappen voor gaan zetten. De knop waar ze direct, morgen al, aan kunnen draaien, is de energiebelasting. De laagste prijs die je nu kunt vinden voor je gascontract is zo’n 1,18 euro per kuub. Maar van die 1,18 euro gaat 70 cent per kuub naar de Belastingdienst. Dat is gewoon 58 procent.”

In de video hierboven hoor je wat onder meer Annabel Nanninga (JA21) over dit probleem én de energiebelasting te zeggen heeft.

Reacties