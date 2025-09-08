Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoger inkomen, minder zorgen: tevredenheid over geldzaken neemt toe

Steeds minder Nederlanders maken zich zorgen over hun financiële situatie en inkomen. Meer dan de helft van de mensen gaf het afgelopen jaar aan geen zorgen te hebben over hun financiële toekomst. Daarnaast was bijna 80 procent tevreden over de eigen geldzaken.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Inkomen en woonsituatie spelen grote rol

Of mensen tevreden zijn over hun financiën hangt sterk samen met inkomen, leeftijd en geslacht. In de laagste inkomensgroepen maakte ruim een derde (38 procent) zich het meest zorgen over de toekomst. Naarmate het inkomen hoger lag, namen die zorgen duidelijk af.

Ook de woonsituatie blijkt van invloed. Huurders die huurtoeslag ontvingen, maakten zich relatief vaak zorgen (37 procent). Onder huiseigenaren lag dat aandeel veel lager (21 procent). CBS wijst erop dat huurders gemiddeld een lager inkomen hebben dan huiseigenaren.

Ouders in eenoudergezinnen gaven het minst vaak aan tevreden te zijn met hun financiële situatie. Ook hier speelt hun gemiddeld lagere inkomen een belangrijke rol. Softwareplatform Youforce ziet hetzelfde: Vooral gezinnen met jonge kinderen (61 procent) en huishoudens met een lager inkomen (59 procent) maken zich zorgen over de oplopende kosten.

Na dip weer herstel in tevredenheid

In 2022 nam het aantal mensen met grote zorgen over hun geldzaken nog flink toe, mede door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie. Inmiddels lijkt dat beeld te kantelen. Doordat de meeste mensen meer te besteden hebben, is de tevredenheid weer gestegen.

De verwachtingen voor het nettosalaris in 2026 zijn overigens gematigd, zo ziet Youforce. Slechts 15 procent denkt dat het salaris zal dalen, maar een grote groep rekent ook niet op verbetering. Ruim een derde (35 procent) verwacht dat het inkomen gelijk blijft, terwijl drie op de tien (30 procent) hopen op een stijging.

Reacties