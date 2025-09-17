Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel nettoloon krijgen Nederlanders er in 2026 bij

Of je Prinsjesdag nu wel of niet met interesse hebt gevolgd, de aankondigingen die er zijn gedaan, hebben invloed op je salaris volgend jaar. Metro legt je hier uit of je erop vooruit gaat of juist achteruit én hoeveel je extra op je rekening kunt verwachten.

Allereerst is er voor de mensen met een modaal inkomen goed nieuws: zij gaan er volgend jaar namelijk op vooruit. Mensen met een modaal inkomen (wat neerkomt op 3875 euro per maand) gaan er in 2026 maandelijks 38,50 euro netto op vooruit. Dat komt neer op een stijging van 1,25 procent, zo blijkt uit een berekening van HR- en Salarisdienstverlener Youforce.

Voor Nederlanders die in 2025 twee keer modaal verdienen ( wat neerkomt op 7750 euro per maand ) is het beeld nog iets rooskleuriger. Zij krijgen vanaf volgend jaar maandelijks netto 48,09 euro extra bijgeschreven, wat een stijging is van 0,97 procent.

Deze mensen gaan er juist op achteruit

Mensen die een minimumloon verdienen, gaan er in 2026 juist op achteruit. Als het minimumuurloon hetzelfde blijft als in 2025, dan kunnen zij deze wijzigingen verwachten per 1 januari:

Nederlanders die het minimumloon verdienen en 36 uur per week werken, krijgen per 1 januari 13,67 euro minder nettoloon. Het netto-inkomen komt daarmee uit op 1923,47 euro.

Nederlanders die het minimumloon verdienen en 38 uur per week werken, zien hun nettoloon per 1 januari met 14,42 euro dalen tot 2028,51 euro.

Nederlanders die het minimumloon verdienen en 40 uur per week werken, ontvangen 0,25 euro minder netto maandsalaris en komen daarmee uit op 2133,63. euro

Let op: bovenstaande berekeningen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in de pensioenpremies.

Zo kun je uitrekenen hoeveel nettoloon je er in 2026 bij krijgt

Stefan Op de Woerd, Managing Director bij Youforce, noemt het ‘zorgelijk’ dat mensen met een minimumloon er op achteruit gaan. „De financiële zorgen die mensen als gevolg hiervan hebben, zijn dan ook zeer begrijpelijk. Uiteraard zijn er wel grote verschillen tussen Nederlanders die minimumloon of meer verdienen.”

Mensen die precies willen uitrekenen hoeveel er netto overblijft, adviseert hij om gebruik te maken van de Salarissimulator van Youforce. „Hiermee kan iedereen direct zien wat zij in 2026 onderaan de streep overhouden.”

