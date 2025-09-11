Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vorig jaar grootste stijging koopkracht in meer dan 20 jaar: hoe kan dat?

De koopkracht van huishoudens in Nederland is vorig jaar aanzienlijk toegenomen. De koopkracht van een doorsnee huishouden steeg in 2024 met maar liefst 3,6 procent, wat de grootste stijging is sinds 2001, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename heeft niet alleen te maken met de stijging van lonen, maar ook een aantal andere zaken.

Het leven is de afgelopen jaren natuurlijk flink duurder geworden en vorig jaar was geen uitzondering: de inflatie was maar liefst 3,1 procent. Daar stond echter een gemiddelde cao-loonstijging van 6,8 procent tegenover, waardoor mensen weer wat meer te besteden hadden. Daarnaast profiteerden werkenden ook van een aantal belastingaanpassingen. Ook veranderden sommige mensen van baan en gingen bij hun nieuwe baan meer verdienen. Ook dat zie je terug in de stijging van de koopkracht.

Stijging van koopkracht voor iedereen?

Maar niet iedereen zag zijn koopkracht stijgen. De stijging van 3,6 procent betekent namelijk ook dat de ene helft van de bevolking een lagere koopkracht ontwikkeling had en dat er ook huishoudens waren van wie de koopkracht juist daalde. De andere helft van de bevolking had een koopkrachtstijging die minstens zo hoog was als die 3,6 procent. Werknemers zagen hun koopkracht het sterkst stijgen, de gemiddelde werknemer met 5,3 procent.

Ook zelfstandigen zagen hun koopkracht toenemen met 3,1 procent. Maatregelen zoals de verlaging van de zelfstandigenaftrek drukten hun koopkrachtstijging echter. De koopkracht van gepensioneerden steeg met 1,8 procent, wat de eerste koopkrachtstijging voor deze groep was na drie jaar koopkrachtdaling op een rij.

Laagste stijging

De koopkracht van het doorsnee huishouden met een bijstandsuitkering steeg juist veel minder: met maar 0,2 procent. Mensen met een uitkering konden in 2023 nog rekenen op een energietoeslag van 1300 euro vanwege de hoge energieprijzen, maar in 2024 was die toeslag er niet meer. Dat hun koopkracht toch nog licht steeg, heeft te maken met de verhoging van uitkeringen en de verruiming van de huurtoeslag en het kindgebondenbudget.

