Ruim 100.000 gezinnen hebben financiële hulp nodig, maar een deel maakt geen gebruik van beschikbare middelen

Ruim 100.000 gezinnen in Nederland hebben financiële steun nodig om hun kinderen mee te laten doen aan sport, kunst of cultuur. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O, uitgevoerd in opdracht van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en ABN AMRO. Bijna driekwart van de ouders in een achterstandssituatie (74 procent) geeft aan hulp nodig te hebben. Toch maakt 43 procent van hen daar geen gebruik van.

Steeds meer mensen leven in armoede. Ook onder werkenden neemt de armoede toe. Bij een aantal Nederlandse gezinnen is het zelfs zo dat zij niets overhouden aan het einde van de maand. Op basis van de laatste cijfers van het CBS gaat het om ruim 100.000 huishoudens in Nederland. Opvallend is dat 43 procent van deze gezinnen momenteel geen gebruik maakt van ondersteuning om hun kind mee te laten doen aan sportieve of culturele activiteiten.

Kinderen uit gezinnen met lage inkomens sporten gemiddeld de helft minder dan hun leeftijdsgenoten. Behalve geldgebrek spelen ook tijd, afstand en gebrek aan informatie een rol.

‘Veel kinderen blijven aan de zijlijn staan’

Volgens sectoreconoom Gerarda Westerhuis (ABN AMRO) leidt het ontbreken van steun tot grotere ongelijkheid: „Als ouders de weg naar hulp niet weten te vinden, blijven veel kinderen aan de zijlijn staan. Dat beperkt hun kansen om talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen.”

Ook hoogleraar Paul Leseman (Universiteit Utrecht) benadrukt het belang van deelname: „Juist buiten school leren kinderen samenwerken, doorzetten en creatief denken. Dat zijn essentiële vaardigheden.

Uit het onderzoek blijkt dat 88 procent van de ouders sport en cultuur belangrijk vindt voor de ontwikkeling van hun kind. Onder ouders met lage inkomens ligt dit percentage iets lager (68 procent), maar de wens om deel te nemen is er wel degelijk. Obstakels zoals hoge kosten en tijdgebrek maken deelname vaak onmogelijk.

Armoede in Nederland

Volgens het CBS groeit in Nederland ongeveer één op de dertien kinderen op in armoede. Dat komt neer op ruim 200.000 minderjarigen. Vaak gaat het om gezinnen die langdurig moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, waardoor niet alleen basisvoorzieningen onder druk staan, maar ook deelname aan sportclubs, muzieklessen of andere activiteiten. Armoede wordt bovendien vaak van generatie op generatie doorgegeven, wat de kans op sociale uitsluiting vergroot.

Om kinderen toch kennis te laten maken met sport en cultuur, organiseren het Jeugdfonds en ABN AMRO van 16 tot en met 22 september de ‘Week van het Begin’. Tijdens die week doen bijna 4000 kinderen in heel Nederland mee aan activiteiten die voor veel gezinnen anders buiten bereik zouden blijven.

Onderzoek

Het onderzoek vond plaats in juli 2025 onder 1032 ouders van kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Van hen leefden 111 gezinnen van een inkomen tot maximaal 130 procent van het sociaal minimum, met een bijstandsuitkering of in schuldsanering. Volgens CBS-cijfers hadden in 2023 137.200 huishoudens met kinderen een relatief laag inkomen zonder financiële buffer.

