Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik liep 5000 euro mis, maar kreeg mijn leven terug’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: de 45-jarige Daniel, die lange tijd vasthield aan financiële zekerheid, maar niet gelukkig was op zijn werk en voor zichzelf begon.

Naam: Daniel (45)

Beroep: consultant

Woonsituatie: koopwoning, getrouwd, 1 kind

Netto inkomen: 7000 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn ouders – en vooral mijn vader – waren vrij zuinig. Hij maakte altijd een nauwgezette begroting van boodschappen, hoeveel we van iets nodig hadden, hoelang we ermee deden en welke aanbieding dan het meest voordelig was. Niet dat we helemaal niks deden, hoor. We gingen wel op vakantie, maar dan met de vouwwagen naar Frankrijk in plaats van hysterische wereldreizen. Ik kreeg geen kleedgeld of zakgeld, mijn ouders vonden vooral dat je je eigen broek moest ophouden. Ik kon altijd bijverdienen als ik iets wilde – auto wassen, boodschappen doen, dat idee.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Ik heb dat zuinige van mijn vader wel overgenomen: lange tijd stond geld voor mij gelijk aan veiligheid. Een vast contract, pensioenopbouw, vakantiegeld, alles netjes geregeld. Maar ik kwam erachter dat veiligheid ook benauwend kan worden. Toen ik écht vastzat in mijn baan, voelde dat geld als een last – door die baan was ik ervan afhankelijk.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Ja, toen ik ontslag nam. Ik zat dus vast in een baan die me compleet leeg zoog. Ik dacht eerst dat een andere functie binnen hetzelfde bedrijf zou helpen, maar dat maakte het juist erger. En toen kwam er een aanbod van een oud-collega, die voor zichzelf was begonnen. Of ik zijn compagnon wilde worden.”

Wat dacht je toen?

„Dat ik gek was als ik het deed. Ik ben helemaal geen ondernemer. Maar ik wás al doodongelukkig. Elke dag voelde als een straf. Dus ik waagde toch de sprong in het diepe. Was wel even zuur toen bleek dat ik net te vroeg was weggegaan om recht te hebben op een bonus van 5000 euro op mijn oude werk. Dat stond blijkbaar in mijn contract, maar ik had het nooit gezien.”

Oeps.

„Ja, ik voelde me toen wel even genaaid, om het maar plat te zeggen. Maar eerlijk: dat geld had me nog een maand langer vastgehouden op een plek waar ik niet wilde zijn. En achteraf is het niks vergeleken met wat ik terugkreeg: rust, plezier, energie. Ging niet vanzelf hoor, in het begin was het flink aanpoten. Maar inmiddels loopt het bedrijf goed en komen de klussen aardig binnen.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Zeker. Zomaar stoppen met mijn vaste baan zónder spaarpot had ik niet gekund. Ik had dus zeker ook spaargeld toen ik begon als zelfstandige. Dat gaf me ruimte om ons bedrijf verder uit te bouwen zonder meteen heel veel stress.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Oneens. Ik ben ervan overtuigd dat er een punt komt waarop het niks meer toevoegt, behalve zorgen.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Nee. Maar het kan je wél helpen om dingen te doen die je gelukkig maken. Zoals weggaan op het moment dat het nodig is.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Vorige Volgende

Reacties