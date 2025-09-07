Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Mijn vriend wilde samen een auto kopen, ik betaalde bijna alles en hij nam ’m na de breuk mee’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Evelien (32), die dacht samen met haar vriend een auto te kopen, maar uiteindelijk met lege handen achterbleef. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Evelien (32): „Mijn vriend en ik waren op het moment dat we samen een auto gingen kopen bijna drie jaar samen. We woonden net samen in een huurappartement, alles ging goed en het leek ons handig om een auto te hebben. Voor weekendjes weg, boodschappen en familiebezoekjes. Hij had alleen bijna geen spaargeld, ik wel. Maar we zouden de auto samen gebruiken, dus ik vond het geen probleem om wat meer bij te dragen.

Geen duidelijke afspraken

We zochten op Marktplaats naar een tweedehandsje. Geen luxe auto, gewoon een degelijke auto van rond de 6000 euro. Mijn vriend had maar 1000 euro. Ik had nog een spaarpotje van ruim 5000 euro dat eigenlijk voor noodgevallen was bedoeld, maar ik dacht: ach, het is voor ons samen. Ik maakte het resterende bedrag over en hij regelde de koop.

Waar ik pas veel later achterkwam, was dat hij de auto volledig op zijn naam had gezet. Ik stond nergens. Niet op het kentekenbewijs, niet op de verzekering en niet op het betalingsbewijs. We waren geen stel met een samenlevingscontract of iets juridisch. Onze relatie was alleen gebaseerd op vertrouwen.

Steeds meer ruzie

Een paar maanden na de koop van de auto kregen we steeds meer ruzie. Kleine dingen werden in no time grote irritaties. Uiteindelijk besloten we ermee te stoppen. Het was rot, maar niet dramatisch, tot het over de auto ging. Ik dacht: die verkopen we en we delen het bedrag. Maar hij had heel andere plannen. ‘Hoezo? Jij hebt die auto toch aan mij gegeven?’, zei hij.



Ik stond echt met mijn oren te klapperen. Volgens hem hadden we nooit afgesproken dat de auto van ons beiden was. Ik had het geld betaald, ja, maar uit vrije wil. En omdat ik wilde dat hij kon rijden, zei hij. Dat ik er ook in reed, was volgens hem een gunst. Ik kon er niets tegenin brengen. Alles stond op zijn naam. Juridisch had ik geen poot om op te staan.

Met lege handen

Een paar weken later reed hij weg in de auto. Ik heb daarna niets meer van hem gehoord en natuurlijk ook geen cent meer teruggezien. De auto heeft me uiteindelijk ruim 5000 euro gekost en ik heb er maar een paar maanden plezier van gehad. Als ik eraan terugdenk, voel ik nog steeds ongeloof. Hoe kon ik zó naïef zijn?”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Dit is precies zo’n situatie waarvan je achteraf denkt: hoe heb ik dit kunnen laten gebeuren? Maar op het moment zelf voelt het logisch: je bent verliefd, je wilt samen iets opbouwen. Je denkt in ‘wij’.

En je gaat er vaak vanuit dat ‘wij’ ook betekent dat je er hetzelfde over denkt. Dat afspraken overbodig zijn. Tot het misgaat en je ontdekt dat die gedachte niet gedeeld werd. Of dat het beeld van ‘wij’ inmiddels een andere lading heeft gekregen.

Evelien staat nu met lege handen. Juridisch én financieel. Maar voor een volgende keer?

Leg altijd dingen vast, óók vanuit ‘wij’. Samen iets kopen betekent ook: samen eigenaar zijn. Dus: wie betaalt wat, en van wie is het? Idealiter gebruik je gezamenlijk geld. Doet één van jullie een grotere bijdrage? Zet het dan op papier. Al is het maar in een appje of mailtje. Niets op papier? Pech. Wat je bedoelt, doet er juridisch niet toe. Alleen wat aantoonbaar is, telt. De auto stond op zijn naam, dus had Evelien geen recht op het geld of de auto. Veel grote aankopen kun je gewoon op beider naam zetten. Doe dat ook. Bescherm je spaarpot. Evelien gebruikte haar buffer, die eigenlijk bedoeld was voor noodgevallen. Precies zo’n noodgeval als deze breuk. Houd altijd een eigen spaarpot aan, voor jezelf. En als je wílt bijdragen aan iets gezamenlijks, doe dat dan bewust, met een afgesproken bedrag en niet met alles wat je hebt.

Vanuit ‘wij’ denken is mooi, maar ‘wij’ moet wel van twee kanten komen. Afspraken maken is misschien niet romantisch, maar voorkomt wél dat één van de twee met lege handen achterblijft én met een gebroken hart.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

Lezen over financiële fouten die onze lezers maakten én het advies daarvoor? Check dan deze artikelen:

Marloes betaalde door financiële moeilijkheden maandenlang haar bijdrage voor de VVE niet en deed alsof het hún administratieve fout was. Toen de VVE erachter kwam, zat ze diep in de problemen.

Als je ontslagen wordt, verandert er een hoop in je leven. Voor Selim was het grootste probleem dat hij bleef rijden in zijn lease-auto, die eigenlijk veel te duur was geworden.

Brent besloot geld in te leggen in crypto, op aanraden van een vriend, maar verloor de helft van zijn inleg. De koers crashte opeens.

Geld uitlenen aan vrienden is altijd lastig; daar kwam Jorik ook achter. Hij zag het bedrag dat hij een vriend leende, nooit meer terug.

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Reacties