Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik liet me overhalen tot een zakelijke investering, maar het bleek een oplichter’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Roy (36), die dacht slim te investeren in een start-up, maar alles kwijtraakte door een oplichter. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Roy (36): „Ik kende hem, we noemen hem nu maar even Ronald, via een gezamenlijke vriend. Ronald kwam meteen overtuigend over: hij was vlot, goed gekleed en had veel kennis van zaken. Hij had eerder een paar bedrijven verkocht, zei hij, en nu was hij bezig met iets nieuws: een app voor zzp’ers, met AI-functies en boekhoudkoppelingen. Het klonk als een gat in de markt.

Onweerstaanbaar

We spraken een paar keer af, hij liet me voorbeelden zien van het platform, cijfers over de potentiële markt en noemde een paar investeerders die al interesse hadden. Alles voelde professioneel. Ik had geen ervaring met investeren, maar het idee dat ik vroeg kon instappen in iets groots was onweerstaanbaar. Hij vroeg 10.000 euro als investering.



Hij stelde een soort informele constructie voor. Ik zou een aandeel krijgen als ‘early supporter’, met uitzicht op uitbreiding zodra het groeide. Geen moeilijk gedoe met notaris of contracten. Het zou snel gaan, zei hij, en ik hoorde bij die eerste cirkel. Het voelde bijna als een compliment. Ik maakte het bedrag over.

Geen reactie

In het begin kreeg ik nog updates. Powerpoints, demo’s en plannen voor een release. Maar toen ik na twee maanden vroeg of ik iemand van het team kon ontmoeten, kwam er een vaag antwoord. Daarna nog één. En toen: stilte. Geen reacties meer, geen appjes en geen mails. Hij was ineens onbereikbaar.

Ik probeerde via onze gezamenlijke vriend contact te krijgen, maar ook die kreeg geen gehoor meer. Toen ben ik zelf gaan zoeken. De bedrijven die hij zei eerder te hebben verkocht, bleken nooit op zijn naam te hebben gestaan. De namen van zijn zogenaamde betrokken investeerders bleken nep. De domeinnaam van de app was geregistreerd… maar niet op zíjn naam. Alles wees erop: ik was erin getuind. Het was een oplichter.

Aangifte zonder hoop

Ik deed aangifte bij de politie, maar kreeg al snel te horen dat de kans klein was dat ik het geld ooit terug zou zien. Er was geen juridisch contract en er waren geen duidelijke afspraken. Er was alleen een bankoverschrijving en wat mailtjes. Te weinig bewijs. En het was natuurlijk niet uniek, mensen worden om de haverklap op die manier misleid.

Wat me het meest steekt, is niet eens alleen het geld, maar dat ik me heb laten bespelen. Dat je iemands vertrouwen langzaam wint en dan diegene schaamteloos misbruikt. Het was een keiharde les.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Als je dit verhaal van een ander zou horen, zou je waarschijnlijk heel goed weten wat je moest zeggen. Maar waar oplichters heel goed in zijn: oplichten. De combinatie van charme, een indruk van geloofwaardigheid en… inspelen op een gevoel dat we allemaal graag hebben: dat wij erin zijn geslaagd om een buitenkansje te spotten. Dat wat die ander voorspiegelt ons golden ticket is. Een kans die je niet wilt verliezen door ‘te moeilijk’ te doen.

En toch: ook als iets écht een gouden kans is, is er altijd ruimte voor een aantal stappen:

1. Zorg ALTIJD voor een contract

Hoe enthousiast je ook bent, laat je nooit onder druk zetten om ‘snel’ te handelen zonder papierwerk. Geen contract = geen rechten. Punt. Bij een zakelijke investering hoort een duidelijke, schriftelijke afspraak waarin staat wat jij inlegt, wat mag je verwachten, wie draagt welk risico? En geloof me: als dit écht zo’n mooie kans is, dan is ook de andere partij gebaat bij duidelijke afspraken.

2. Controleer je informatie

Neem niets aan op goed vertrouwen. Google namen, check het handelsregister van de KvK, kijk of domeinnamen echt bestaan en wie ze geregistreerd heeft. Worden andere investeerders genoemd? Bel ze op. Vraag naar referenties. Een betrouwbare ondernemer zal daar nooit moeilijk over doen.

3. Laat je niet vleien, maar informeren

Zodra iemand je het gevoel geeft dat jij speciaal bent, ‘de eerste’, ‘de uitverkorene’… wees dan extra alert. Goede kans dat dat geen toeval is. Oplichters spelen bewust met ego, urgentie en exclusiviteit. Houd altijd in je achterhoofd: klinkt het te goed om waar te zijn? Dan is het dat meestal ook.

Juist als iets aanvoelt als een mooie zakelijke kans en iemand je het gevoel geeft dat jij speciaal bent, is het extra lastig om ‘nee’ te zeggen of kritische vragen te stellen. Maar dit soort situaties laten zien hoe belangrijk het is om niet alleen op je gevoel af te gaan, maar ook je financiële hoofd erbij te houden.



Vertrouwen hebben is mooi, maar het is geen excuus om je gezonde verstand aan de kant te zetten. Zeker bij grotere bedragen is het maken van duidelijke, schriftelijke afspraken juist essentieel om vertrouwen te kunnen hebben én houden.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

Lezen over financiële fouten die onze lezers maakten én het advies daarvoor? Check dan deze artikelen:

Marloes betaalde door financiële moeilijkheden maandenlang haar bijdrage voor de VVE niet en deed alsof het hún administratieve fout was. Toen de VVE erachter kwam, zat ze diep in de problemen.

Als je ontslagen wordt, verandert er een hoop in je leven. Voor Selim was het grootste probleem dat hij bleef rijden in zijn lease-auto, die eigenlijk veel te duur was geworden.

Brent besloot geld in te leggen in crypto, op aanraden van een vriend, maar verloor de helft van zijn inleg. De koers crashte opeens.

Geld uitlenen aan vrienden is altijd lastig; daar kwam Jorik ook achter. Hij zag het bedrag dat hij een vriend leende, nooit meer terug.

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Reacties