Financiële fout: ‘Ik vulde mijn belastingaangifte verkeerd in en kreeg een boete van 1500 euro’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Sander (34), die een foutje maakte bij zijn belastingaangifte en dat kwam hem duur te staan. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

Sander (34): „Ik doe al jaren zelf mijn belastingaangifte en heb eigenlijk nooit problemen gehad. Ik ben geen expert, maar de online aangifte van de Belastingdienst is vrij duidelijk. Tenminste, dat dacht ik. Tot ik vorig jaar een fout maakte die me uiteindelijk 1500 euro kostte.

Meer inkomen dan verwacht

Het begon allemaal met een klus die ik naast mijn vaste baan deed. Een opdracht van een paar maanden waar ik in totaal zo’n 7000 euro mee verdiende. Een mooie bijverdienste en ik wist dat ik dat netjes moest opgeven. Maar ergens ging het mis. Ik dacht dat het al verwerkt was via mijn loonheffing of dat het onder een speciale regeling viel. Achteraf gezien: domme aannames.

Tijdens het invullen van mijn belastingaangifte zag ik wel de standaardgegevens: salaris, hypotheekrente en reiskosten. Alles stond al netjes ingevuld. Die extra inkomsten waren daar natuurlijk níet in meegenomen, maar dat drong op de een of andere manier niet door ik klikte gewoon door.

Alles leek goed te gaan

De aangifte werd geaccepteerd en ik kreeg zelfs wat geld terug. Ik dacht nog: mooi, snel geregeld dit jaar. Pas maanden later, toen ik alweer vergeten was dat ik überhaupt iets had ingediend, lag er een brief op de mat: controle. Ik moest een boete betalen, want ik had inkomsten verzwegen. Ik kreeg het gevoel dat de Belastingdienst dacht dat ik met opzet probeerde te frauderen.

Ik raakte meteen in paniek. Natuurlijk was het mijn fout, maar ik had nooit de intentie gehad om iets te verbergen. Toch stond er zwart op wit dat ik een boete kreeg over het bedrag dat ik had moeten betalen, bovenop het belastingbedrag zelf.

In twee klikken kunnen voorkomen

Uiteindelijk moest ik niet alleen alsnog belasting betalen over die 7000 euro, maar ook een verzuimboete én rente. Alles bij elkaar opgeteld kwam het uit op ruim 1500 euro. Voor een fout die ik met twee klikken had kunnen voorkomen. Ik had zo’n spijt dat ik niet even hulp had gevraagd of het had laten checken.

Het lullige was: ik had dat geld op dat moment niet liggen. De zomer stond voor de deur, ik had vakanties gepland en festivals geboekt. Alles moest ineens op pauze. Ik voelde me ontzettend stom. Eén slordige aangifte en ik zat maandenlang krap.”

Tips van Tiffany van Geldkwebbel

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Oei, dit is inderdaad zuur, maar het is wel een terechte boete. Je bent zelf nalatig geweest, ook al was het niet met opzet. Veel mensen, zeker startende ondernemers of mensen die wat bijverdienen naast hun baan, kiezen ervoor om zelf hun belastingaangifte te doen om kosten te besparen. Dat lijkt slim, maar in de praktijk kost het vaak geld.

Een goede boekhouder verdient zichzelf terug

Een goede boekhouder verdient zichzelf namelijk altijd terug. Niet alleen voorkom je dure fouten, zoals bij Sander, maar je benut ook alle aftrekposten en regelingen waar je misschien zelf niet aan denkt. Boekhouding is nu eenmaal een vak apart.

Mijn tip: schakel áltijd een boekhouder in, ook als je maar af en toe wat extra inkomen hebt. Dat hoeft echt geen rib uit je lijf te zijn, maar het geeft je wel rust én zekerheid dat je niet voor nare verrassingen komt te staan.”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

