Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik dacht dat ik slim was met een spaarpotje met contant geld, tot ik werd bestolen door een date’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Lisa (34), die dacht dat het veiliger was om te sparen met contant geld, tot haar date er met haar spaargeld vandoor ging. Nicole van Roekel van spaarplatform Raisin geeft tips.

Lisa (34): „Ik vond het altijd een geruststellend idee: wat contant geld in huis hebben voor tijdens noodgevallen. Geen gedoe met rekeningen, banken en het was direct beschikbaar als er iets onverwachts zou gebeuren. We leven immers in zo’n onzekere tijd. Dus spaarde ik in korte tijd 3000 euro bij elkaar en het geld deed ik in een blikje, verstopt in een lade in mijn nachtkastje. Niemand wist ervan. Tenminste, dat dacht ik…

Een paar maanden geleden leerde ik iemand kennen via een datingapp. Het was op het eerste gezicht een knappe en aardige vent. En nog leuker: hij leek oprecht geïnteresseerd in mij. We hadden vanaf het eerste moment goede en diepe gesprekken. Ik voelde me direct op mijn gemak bij hem. Na een eerste leuke date besloten we om tijdens de tweede date, een week later, bij mij thuis af te spreken. Het was gezellig. We hadden lekker eten besteld en hij bleef nog even hangen. Dat ‘even hangen’ werd uiteindelijk blijven slapen. De tijd vloog.

De volgende ochtend vertrok hij wat gehaast. Vreemd, dacht ik nog, maar ik dacht er niet te veel over na. Tot ik die avond iets wilde pakken uit mijn nachtkastje. Ik zag het blikje openstaan en er zat niets meer in. Al mijn spaargeld was verdwenen. Er was maar één mogelijkheid: mijn date had het gepakt.

Account verwijderd

Ik voelde me zó dom. Niet alleen dat ik iemand in huis had gehaald die ik nauwelijks kende, maar ook dat ik überhaupt contant geld spaarde. Ik had geen bewijs, geen verzekering en geen manier om het terug te krijgen. En alsof dat nog niet genoeg was: hij reageerde nergens meer op. Zijn account op de datingapp was verwijderd en zijn telefoonnummer was onbereikbaar. Alles was gewoon weg. Wat voelde ik me dom.”

Tips van Nicole van Raisin

Nicole van Roekel van Raisin is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Contant geld in huis bewaren voelt voor sommige mensen misschien veilig, maar is in de praktijk juist één van de minst veilige manieren om te sparen. Zoals Lisa helaas heeft ervaren, is het risico op verlies (door diefstal, brand of simpelweg vergeten waar het ligt) groot. Sommige verzekeraars dekken contant geld in huis via de inboedelverzekering, maar de maximumvergoeding verschilt per verzekeraar.

Bovendien is het zelfs mét sporen van inbraak lastig aan te tonen hoeveel contant geld je precies in huis had, als je al weet hoeveel het precies was.

Het is meestal dus niet aan te raden om een (te) groot bedrag aan contant geld in huis te hebben. Het Nibud adviseert sinds dit jaar om 70 euro per volwassene en 30 euro per kind aan contant geld in huis te hebben voor noodsituaties. Lisa zat daar met haar 3000 euro dus fors boven.

Spaarrente

Bovendien is ze een flink bedrag aan spaarrente misgelopen. Ze had een groot deel van die 3000 euro ook op een spaarrekening kunnen zetten; afgelopen jaar zou dat toch al snel zo’n 60 tot 80 euro aan spaarrente hebben opgeleverd. Ook moet je contant geld boven de 661 euro (inclusief cadeaubonnen) aangeven bij je belastingaangifte; iets waar veel mensen zich mogelijk niet van bewust zijn.

Wil je toch een bedrag aan contant geld in huis bewaren? Houd dan de richtlijn van het Nibud aan en bewaar het geld op een veilige, niet-voor-de-hand-liggende plek.”

Nicole van Roekel is goed onderlegd in geldzaken en is financieel copywriter bij spaarplatform Raisin. Nederlandse spaarders kunnen via dit platform gratis onbeperkt spaarrekeningen en spaardeposito’s openen bij banken in Europa tegen hoge spaarrentes.

Lezen over financiële fouten die onze lezers maakten én het advies daarvoor? Check dan deze artikelen:

Marloes betaalde door financiële moeilijkheden maandenlang haar bijdrage voor de VVE niet en deed alsof het hún administratieve fout was. Toen de VVE erachter kwam, zat ze diep in de problemen.

Als je ontslagen wordt, verandert er een hoop in je leven. Voor Selim was het grootste probleem dat hij bleef rijden in zijn lease-auto, die eigenlijk veel te duur was geworden.

Brent besloot geld in te leggen in crypto, op aanraden van een vriend, maar verloor de helft van zijn inleg. De koers crashte opeens.

Geld uitlenen aan vrienden is altijd lastig; daar kwam Jorik ook achter. Hij zag het bedrag dat hij een vriend leende, nooit meer terug.

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties