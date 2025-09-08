Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze producten werden duurder en goedkoper in de supermarkt

Energie, benzine, boodschappen: alles lijkt rammend duur te zijn geworden. Vooral over prijzen in de supermarkt klagen mensen steen en been. Toch blijkt nu dat de producten maar licht zijn gestegen, en dat sommige producten zelfs in prijs daalden.

Dat blijkt uit een analyse van marktonderzoeker YouGov op verzoek van het Algemeen Dagblad.

Prijs producten supermarkt licht gestegen

YouGov bekeek elke vier weken de prijzen van een boodschappenmandje met 55 basisproducten uit verschillende categorieën van zowel huismerken als A-merken. Elke vier weken werd exact hetzelfde mandje vergeleken. Alleen reguliere prijzen werden meegewogen, geen aanbiedingen. YouGov stelt in de krant dat de prijzen gemiddeld met 5 procent gestegen (van 144 euro naar 138 euro voor een mandje).

Dat ligt iets boven het gemiddelde inflatieniveau van 2 tot 3 procent. In het verleden zijn de prijzen ook weleens in 10 procent gestegen. Wat dat betreft is 5 procent dus niet schrikbarend hoog.

🛒 Top tien producten die het meest in prijs gestegen zijn 1. Diepvriesgebak/banket

2. Chocolade

3. IJsthee

4. Sportdranken

5. Vruchtensappen/-dranken

6. Siropen

7. Oploskoffie

8. Zuidvruchten houdbaar (oa rozijnen, olijven)

9. Koffiebonen

10. Toast/ragaoutbakjes

Dranken duurder door suikertaks

Er zijn volgens YoGov vooral veel prijsstijgingen bij drank. Dat is het effect van suikertaks die vorig jaar van kracht werd. Je betaalt in Nederlands sindsdien meer voor producten met toegevoegde suikers. Denk bijvoorbeeld aan frisdrank en vruchtensappen. Ook suikervrije dranken en light-varianten zijn extra belast. Fabrikanten rekenen die prijsverhoging weer door naar de consument. Uit onderzoek blijkt dat de suikertaks ervoor zorgt dat we daadwerkelijk minder ongezonde frisdranken kopen.

Bij chocolade, koffie en diepvriesgebak zijn de grondstoffen duurder geworden. Het is al langer crisis in koffieland. De NOS meldde eerder dat tegen het einde van deze eeuw tussen 35 en 75 procent van de wereldwijde hoeveelheid koffie verdwenen kan zijn.

🛒 Top tien producten die het meest in prijs gedaald zijn 1. Verse uien

2. Hondenvoerconserven

3. Peren (verpakt)

4. Baby- en kindervoeding

5. Tandpasta

6. Oliën (olijf, zonnebloem, frituur)

7. Vochtige schoonmaakdoeken

8. Halvarine/margarine

9. Verse paddenstoelen

10. Vloeibaar wasmiddel

Volgens de marktonderzoeker zijn groente en fruit sterk onderhevig aan prijsschommelingen. Dat heeft met de oogst te maken: bij een slechte oogst stijgt de prijs, bij een goede oogst daalt de prijs weer.

