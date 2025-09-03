Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Buiten de Randstad betaal je veel meer voor energie: zo zit dat

Huishoudens in de noordelijke provincies en Limburg betalen flink meer voor hun energie dan gezinnen in de Randstad. Een gemiddeld gezin in Groningen is per maand ruim 105 euro duurder uit dan een vergelijkbaar huishouden in Utrecht, blijkt uit onderzoek van adviesbureau Berenschot in opdracht van Essent.

We hebben te maken met een flinke energiekloof, en die kloof wordt de komende jaren alleen maar groter. Wil je overstappen of je energiecontract opzeggen? Metro legt hier uit wat je rechten zijn.

Hoe zit dat precies?

Er werd naast prijzen voor energie, ook naar het soort huizen gekeken. Buiten de Randstad wonen mensen vaker in grotere, minder goed geïsoleerde huizen. Tegelijkertijd liggen de inkomens in die regio’s lager, waardoor het moeilijker is om te investeren in verduurzaming. Het gaat hierbij om ruim 40 procent van de bevolking, die naar schatting in 2035 geen middelen hebben voor verduurzaming.

Volgens Essent dreigt daardoor een groeiende energiekloof tussen huishoudens die hun woning kunnen aanpakken en gezinnen die dat niet lukt. Het gevolg? Energiearmoede groeit.

Wat is energiearmoede? Energiearmoede betekent dat een huishouden een onevenredig groot deel van het inkomen kwijt is aan de energierekening. Vaak wordt de grens gelegd bij 10 procent van het besteedbaar inkomen. Huishoudens die in energiearmoede leven, hebben meestal te maken met slecht geïsoleerde woningen en lagere inkomens, waardoor ze weinig mogelijkheden hebben om hun situatie te verbeteren. Dit maakt ze extra kwetsbaar voor stijgende prijzen en belastingen.

Huurders en energie

Heb je geen koopwoning? Dan ben je vaak extra kwetsbaar. Huurders besteden gemiddeld een groter deel van hun inkomen aan de energierekening, terwijl ze vaak weinig invloed hebben op verduurzaming van hun woning.

Bijna een derde van de particuliere huurders zit inmiddels in energiearmoede, wat betekent dat meer dan 10 procent van hun inkomen opgaat aan energie. Landelijk geldt dat voor ruim 6 procent van de huishoudens, waarbij het merendeel in een sociale huurwoning woont.

Mogelijke oplossingen

Volgens Essent is er actie vanuit de politiek nodig. Denk aan een centraal loket waar mensen terechtkunnen voor subsidies en regelingen, of een hogere vergoeding voor de laagste inkomens. Ook huurders zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om hun woning te verduurzamen, bijvoorbeeld met een afdwingbaar recht in plaats van alleen afhankelijk te zijn van de verhuurder.

Wist je dat er een fonds is om je energierekening omlaag te krijgen? Metro legt hier uit hoe dat werkt.

Daalt de rekening voor energie nog?

De verwachting is dat de gemiddelde energierekening de komende tien jaar wel iets daalt, maar dat beeld is mogelijk misleidend. Bijna 60 procent van de huishoudens gaat er juist op achteruit, omdat de kosten ongelijk verdeeld zijn. Vooral wie niet kan verduurzamen, betaalt de rekening van stijgende prijzen en hogere belastingen.

