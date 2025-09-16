Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bezuinigingen van de overheid raken burgers, zo zit het

Het is de dag van de hoedjes, het koffertje en de speech: het is Prinsjesdag. Vandaag maakt het demissionaire kabinet bekend waar het geld van de overheid de komende tijd naartoe gaat. Koning Willem-Alexander geeft traditiegetrouw een speech. Maar nu blijkt dat de overheid flink wat bezuinigingen van plan is, die jou in je portemonnee raken. Hoe zit dat precies?

Nieuws van de Dag, dat onlangs ook de hoge prijzen in Nederland besprak, behandelt het onderwerp met onder meer opiniemaker Annemarie van Gaal en de Studiegroep Begrotingsruimte.

Bezuinigingen van overheid raken burger

„Het koffertje brengt doorgaans meer zuur dan zoet”, begint presentator Thomas van Groningen. „Volgens Studiegroep Begrotingsruimte moet de overheid zelfs 7 miljard euro besparen, per jaar.” Daarbij horen hogere accijnzen en belastingen betalen, maar wie krijgt de rekening daarvoor? Volgens Annemarie van Gaal is dat steeds vaker de „hardwerkende burger en ondernemer”. Zij is van mening dat het nodig is dat de overheid eerst zichzelf eens „behoorlijk reorganiseert”.

Van Gaal: „We krijgen vandaag de begroting gepresenteerd, en om een begroting kloppend te maken, heb je drie mogelijkheden: je kunt bezuinigen, zorgen voor meer inkomsten, dus belasting heffen, of je kunt reorganiseren. Bezuinigen lukt nooit, de overheid dijt alleen maar uit, dus draaien ze aan die ene knop van belastingen. Die belastingen komen op de deurmat van de hardwerkende burger.” Wel benadrukt Van Groningen dat de overheid ook geld leent, maar dat maakt weinig verschil in het innen van (hogere) belastingen.

Volgens de opiniemaker heeft de overheid in het verleden niet goed in het eigen vlees gesneden om mogelijk te besparen. „In 2015 waren er 109.000 Rijksambtenaren, inmiddels zijn het er 157.000. Dat is een toename van 44 procent, terwijl de bevolking in diezelfde periode met 8 procent groeide. De salariskosten waren destijds 7 miljard. Inmiddels? Over de 14 miljard, een ruime verdubbeling dus.”

‘Ondernemers betalen het leeuwendeel’

Caroline van der Plas van de BBB is ook aangeschoven en benadrukt dat toen zij haar handtekening onder het regeerakkoord zette, er was afgesproken om 22 procent op ‘het ambtenarenapparaat’ te bezuinigen. Van der Plas: „Dat hoeft niet per se 22 procent minder ambtenaren te zijn, je kunt op heel veel kosten bezuinigen. Op dit moment betalen vooral de ondernemers, en de burgers ook een deel, de rekening van de overheid.”

In bovenstaande video kun je horen (en zien) wat experts nog meer over dit onderwerp te zeggen hebben.

